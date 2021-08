Hockenheimer Aquadrom: Mit VR-Brille in digitale Welten tauchen

Mit virtueller Realität (VR) ist fast alles möglich, doch besonders faszinierend wird sie immer dann, wenn das Gesehene mit einer realen körperlichen Erfahrung verbunden werden kann. Swim VR bietet eine Reise in den Ozean an – ab sofort im Aquadrom Hockenheim.

„Du musst nicht reisen, um das Meer zu sehen“, das verspricht Swim VR. Eine wasserdichte VR-Brille samt Schnorchel und Auftriebsgürtel sind das Flugticket zum Korallenriff. Badegäste können das Swim-VR-Set im Solebecken des Aquadroms ab sofort nutzen.

Fische zum Greifen nah

Sobald das VR-Erlebnis startet, tauchen die Gäste ab in eine andere Welt. Schildkröten, Wale, Mantarochen, Quallen und ein wunderschönes Korallenriff mit seinem vielfältigen Leben erscheinen vor dem Gast, der schnell vergisst, wo er eigentlich tatsächlich ist.

„Fische erscheinen zum Greifen nah und in allen Richtungen gibt es etwas zu entdecken: Fast jeder hat nach seinem Ausflug in die Unterwasserwelt ein begeistertes Strahlen im Gesicht. Hinzu kommt, dass viele Menschen noch nie in Wirklichkeit schnorcheln gewesen sind und daher gar nicht wissen, wie bezaubernd diese Welt ist“, heißt es in der Pressemitteilung des Aquadroms.

Durch das Unterwasser-Setup ermöglicht Swim VR eine verblüffend reale Reise in eine andere Welt, die große wie kleine Badegäste begeistern wird. Für sechs Euro pro fünfminütigem Schnorchelgang bietet das Aquadrom diese Attraktion an. zg