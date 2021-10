Hockenheimer Bikertrio auch von Corona nicht ausgebremst

Schwetzingen. In den letzten beiden Jahren brennt das Fernweh in den Köpfen des Hockenheimers Siggi Baier und seiner Freunde Peter aus Köln und Jochen aus Bochum. Die Corona-bedingten Regeln und Beschränkungen machen Fernziele nahezu unmöglich. Selbst die Berge der Adriaküste, Portugal und Spanien, ja sogar England und Irland wurden durch die Regierungen mal temporär, mal dauerhaft zu „No-go-Zielen“. Wenn Siggi Ausweichrouten ansprach, sah er meist in weit geöffnete Augen und hörte mit Erstaunen: „Wir checken erst mal das Quarantänerisiko, da brauche ich alle 48 Stunden einen Test, und bei der Einreise nach Deutschland bin ich kaserniert.“ Aber ein Tourenbiker gibt nicht auf und findet das Ziel, den Weg zum Kurvenspaß – auch unter diesen schwierigen Bedingungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einiger Diskussion ging es dann nach Schweich an die Mosel, um von dort tageweise die ersten beiden angepeilten Regionen „abzufahren“. Schon die Anreise über Pfälzerwald, Hochwald und Hunsrück bot Kurven und tolle Strecke durch die Natur. Peter reiste über den Mittelrhein und das Ahrtal zur Mosel. Im Ahrtal musste er wegen der Flutschäden viele Umleitungen nehmen. Die Motorradfahrer merkten schnell: Corona hat die Straßen geleert – es herrschte wesentlich weniger Verkehr in den Kurzurlaubsregionen.

Barrieren statt Brücken an der Ahr

Siggi und Peter erlebten an den folgenden Tagen nach Fahrten entlang der Prüm und der Kyll in der Südeifel an der Ahr, dass noch viel an Flutschäden zu beseitigen ist. Wo kleine Brücken über den Bach führen sollten, gab es Barrieren. Die geländefähigen BMW-GS bewiesen wieder ihre Fähigkeit, ihren Fahrern auch auf unbefestigten Forst- und Wirtschaftswegen treue Fahrdienste zu leisten. Viele kleine Gaststätten oder Hütten waren geschlossen. Tankstellen, Bäckereien und auch der Metzger hatten kleine Snacks zu bieten – und die geimpften Besucher hatten FP2-Masken dabei.

Die Region Südeifel bietet unzählige Berg- und Talstrecken. Über die Bergkämme fahrend war der Weitblick ein Genuss fürs Auge, manchmal allerdings getrübt durch die absterbenden Fichtenwaldparzellen oder der Aufforstung der neuen dreiflügeligen Stahlturm-Wälder. Der Biker darf das Anhalten nicht vergessen, um ins Tal zu Blicken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Entlang und über die Sauer und die Our zogen die beiden in die Ardennen. Das Mittelgebirge Luxemburgs und Belgiens ist ein eher verträumtes touristisches Kleinod. In den Flusstälern findet man Campingplätze, die auch alle nicht voll besetzt waren. Sie treffen den Begriff Kinder-Abenteuerspielplatz perfekt. An Berghängen klettern, den Flusslauf stauen, baden, angeln, schwimmen und die Wiesen zum Ballspiel und zum „Abhängen“ nutzen.

Königliche Straßen im Herzogtum

Als Willkommensgruß des Herzogtums Luxemburg für die Biker präsentieren sich die Straßen – und sei es die kleinste Dorfstraße – in perfektem Zustand. Voll des Lobes drehen die drei Fahrer in drei Tagesrunden über 1000 Kilometer Berg- und Talstrecken. Die kleinen Städte Cerf, Echternach oder Vianden laden zu begrenztem Sightseeing und Kultur ein, während die Motorradenthusiasten die Kurven des Mühlen- oder des Blumentals ausgiebig bei nahezu keinem Autoverkehr genossen.

Entlang der Ruwer Ging es zur Saarschleife und weiter nach Schengen, wo das Ereignis der Grenzenlosigkeit Europas in Erinnerung gebracht wird. „Wie oft hätten wir früher bei einer solchen Rundfahrt Zeit an der Grenze vertrödelt?“, dachten die Reisenden zurück. Auf einem kleinen Umweg nach Frankreich kontrollierten sie, ob die Kühltürme des Kraftwerks von Cattenom noch in Betrieb sind.

Die alten Kohlewirtschaftswege der Zechen führten sie zurück in den südlichen Teil der Ardennen, der durch Kriegsschlachten bekannt ist. Gerade von Schengen kommend wurde das Duo schockiert durch eine Gruppe, die Krieg spielte. Ein Konvoi von circa 50 amerikanischen Armeefahrzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg zog in die Maisfelder und demonstrierte militärische Stärke, begleitet von Militär-Harleys und Enfields-Motorrädern. Die Besitzer der Jeeps, Mannschaftswagen und Motorräder kamen multinational aus dem „Fünf-Länder-Umfeld“, wie ihre Nummernschilder zeigten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zur Tourhalbzeit stieß Jochen dazu. Die zweite Halbzeit zog das Trio über den Hochwald, streifte den Pfälzerwald und endete in den nördlichen Vogesen. Von La Petite Pierre aus unternahmen die drei Rundfahrten durch geschlossene Mischwaldgebiete, schlenderten in einer Tourpause durch Höhlenwohnungen und gewöhnten sich an die hervorragende Stärkung der elsässischen Küche. Ein gestandener Biker zählt Kilometer, nicht aber Kalorien.

Über Cols zum „Kurven-Coller“

Vom beschaulichen Naturpark Nordvogesen ging es in die Passstrecken des Gebirges, die mehrfach die Tausender überschreiten. „Es muss wohl ein visionärer deutsch-französischer Sprachkünstler gewesen sein, der die Pässe zu Cols gemacht hat. Die meisten Motorradfahrer – so auch wir – erliegen schnell dem Virus und erleben dann den ,Kurven-Col-ler’“, blickt Siggi Baier zurück. Nicht nur die berühmte Route de Crête oder der Große und der Kleine Ballon bereitete Fahrvergnügen. Fast interessanter zu befahren seien die unbekannten Seitenstrecken mit ihren Cols wie dem Col du Bonhomme, Champs du Feu, Mont St. Odile.

Wenn abends Peter seine Navi-App abrief, erstaunte die Biker, wie viele Höhenmeter sie gemacht hatten und in wie viele Kurven sie sich gelegt hatten. Die Vogesen haben nicht so gute Straßen wie die Ardennen, dafür mussten sie die Biker auch gleich noch mit Radfahrern und Urlaubern teilen. Die Strecken bieten tolle Natur sagenhafte Ausblicke auf der Ostseite über das Rheintal bis zum Schwarzwald. Historie lässt sich an der „Ligne“ studieren, der Kampfzone von 1914 bis 1918.

In den Restaurants und öffentlichen Gebäuden bemerkten die Gäste aus Deutschland schnell, dass Frankreich die Regularien gegen die Pandemie sehr ernst meint. Der Impfnachweis wurde immer kontrolliert und so manches Mal wurde ein nicht Getesteter des Lokals verwiesen. Fast jeden Abend gab es mit Wirt oder Personal Diskussion über 3G, einige lehnten ihre Impfung ab, stimmten aber dem zweitäglichen Test zur eigenen Arbeitsplatzsicherung uneingeschränkt zu. Im Café mal schnell auf die Toilette geht nicht, auf AHA mit Maske wurde stringent geachtet. „Erinnert man sich an die Problematik im Elsass im vergangen Jahr, ist dies mehr als verständlich“, waren sich die Biker einig.

Fernweh nicht besiegbar

Zur Rückfahrt verabschiedeten sie sich über ein paar Cols vom Elsass, schlängelten sich durch Weinberge und den Pfälzerwald und ließen das schöne Urlaubsziel ohne Zwischenfälle an Maschinen oder gesundheitlicher Art hinter sich. Jochen und Peter stimmten Siggi abschließend zu: „Warum noch den langen Weg in die Alpen fahren, wenn es so ein tolles zusammenhängendes Revier in der Nachbarschaft gibt?“ Die Antwort kannten sie schon selbst: wegen des Fernwehs.