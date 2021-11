Hockenheimer CDU wünscht sich Röttgen als neuen CDU-Vorsitzenden im Bund

„Come Togehter“ – diesem Aufruf des CDU-Stadtverbandes waren etwa 30 Bürger gefolgt, um sich über das CDU-Bundestagswahlergebnis sowie über die erstmalige Wahl eines CDU-Vorsitzenden durch die Mitglieder auszutauschen.

Zunächst analysierte der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes, Patrick Stypa, die Situation der Union auf Bundesebene. Dass sie das schlechtestes Bundestagswahlergebnis seit ihrem Bestehen erhalten habe, hätte vier wesentliche Ursachen gehabt: Neben der geringen Beliebtheit des Kanzlerkandidaten hätte die fehlende Geschlossenheit zwischen den beiden Unionsparteien einen erheblichen Beitrag zum Ergebnis geleistet. Doch damit sei die Analyse nicht ausreichend tiefgründig genug. „Die CDU hat ein strukturelles Problem, da seit 1983 bis auf zwei Ausnahmen bei jeder Bundestagswahl ein neues ‚historisch schlechtes Ergebnis’ verkündet werden musste. Um langfristig als Volkspartei erfolgreich zu sein, muss die Union wieder junge Menschen ansprechen.“ Darüber hinaus habe es die CDU nicht geschafft, für bestimmte Probleme Lösungen anzubieten, stellte Stypa fest.

Diesen Worten schloss sich ein breiter und vielschichtiger Austausch an. Der Kanzlerkandidat und das Wahlprogramm seien zu spät und in der falschen Reihenfolge bestimmt worden und „während Kühnert, Esken, Walter-Borjans einerseits und Scholz andererseits zwar wenig gemeinsam haben, haben sie Ruhe bewahrt und sind geschlossen aufgetreten“, schilderte Jutta Renkhoff ihre Sichtweise.

Bildungspolitik ist zentraler Punkt

Die Union müsse auch bereit sein, Dinge, von denen sie überzeugt sei, entschlossen umzusetzen. „Die BASF wollte einen Windpark in der Nordsee bauen, doch wurde ausgebremst. Wie so oft sorgen ‚Bedenkenträger’ dafür, dass Vorhaben enorm verlangsamt werden“, berichtete Martin Renkhoff aus seiner beruflichen Erfahrung. Damit internationale deutsche Konzerne wie BASF auch künftig weltmarktführend seien und Wohlstand erwirtschaften könnten, sei eine gute Bildungspolitik zentral: „Wir müssen in Deutschland Spitzenleute ausbilden und diese danach auch im Land halten“, sagte Christian Kramberg und wünschte sich bei der CDU eine technologieoffene Klima- und Umweltpolitik.

Mit Spannung wurde unter den Gästen ein Stimmungsbild über die zukünftige Führung der Bundes-CDU eingeholt, bei welchem Röttgen am besten abschnitt; Helge Braun belegte den zweiten, Friedrich Merz den dritten Platz. Während Helge Braun von seinen Befürwortern eher als Übergangskandidat betrachtet wurde, der die CDU wieder in ruhigeres Fahrwasser führen könne, erhofften sich die Befürworter von Röttgen, dass unter ihm die CDU sowohl jünger als auch weiblicher werde. Die Stärken von Merz wurden in seiner wirtschaftspolitischen Erfahrung und in einer klaren Abgrenzung gegenüber anderen Parteien gesehen.

Nachdem der Austausch untereinander bei Kaffee und Kuchen fortgeführt worden war, berichtete der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Fuchs über die Herausforderungen in der Kommunalpolitik: Die Entscheidung von OB Marcus Zeitler, die Verwaltung personell neu aufzustellen, habe sich als richtig herausgestellt: Davon zeugten ein nun funktionierendes Rechnungsprüfungsamt sowie die zahlreichen Baukräne als ein Ergebnis der abgearbeiteten Bauanträge.

Keine neue Erkenntnis sei, dass die Stadt ein strukturelles Defizit habe, das Fuchs auf mindestens drei Millionen Euro pro Jahr bezifferte. „Seit Jahren weisen wir deutlich darauf hin, dass einschneidende Änderungen nötig sind, um dringend notwendige Investitionen wie beispielsweise bei der Realschule durchführen zu können“, so Fuchs.