Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Evangelische Kirche Hockenheimer Diakon Reinhold Weber in Ruhestand verabschiedet

Nach acht erfolgreichen Jahren als Diakon hört Reinhold Weber endgültig auf. In einem feierlichen Gottesdienst wurde er von der evangelischen Kirchengemeinde am Sonntag in den Ruhestand verabschiedet.