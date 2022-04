Hockenheimer fahren in die sächsische Partnerstadt

Vor 46 Mitgliedern zeigte sich Peter Busch, Vorsitzender des Freundeskreises Hockenheim/Hohenstein-Ernstthal, in seiner Begrüßung zur Jahreshauptversammlung in der VfL-Gaststätte sehr erfreut, einen so ansehnlichen Teil der Vereinsangehörigen endlich wieder persönlich begrüßen und einen Schwatz halten zu können. Denn neben dem eher „trockenen“, aber natürlich wichtigen Vorgang einer Hauptversammlung sollte die Zusammenkunft auch der Geselligkeit und dem Austausch nach langer Zeit des Corona-bedingten Getrenntseins dienen.

Der Freundeskreis Hohenstein-Ernstthal musste aufgrund der Pandemielage auf Veranstaltungen und Reisen verzichten. Das einzige Treffen war die Zusammenkunft mit Bürgern aus Hohenstein-Ernstthal am 26. Oktober vergangenen Jahres in der Stadthalle. Die große Reisegruppe hielt sich unter dem Motto „Eine Stadt geht auf Reisen“ für einige Tage in der Rennstadt auf (wir berichteten).

Dass die Verbindung nach und das Engagement für Sachsen nicht eingeschlafen sind, zeigte die Initiative von Angelika und Wilfried Laube. Da der stornierte Hockenheimer Advent 2021 die vorweihnachtliche Stollenversorgung in Hockenheim ins Stocken gebracht hatte, „importierte“ das Ehepaar die sächsischen Spezialitäten auf privater Basis in die Rennstadt.

„Blutsbruder“-Wein im Gut kosten

Wie Peter Busch weiter berichtete, traf sich der Vorstand regelmäßig zu seinen Sitzungen. Ebenfalls aufrecht erhalten wurden die Besuche bei Mitgliedern mit runden Geburtstagen und das Überreichen des „Blutsbruder“-Weins des Weinguts Karl May in Osthofen.

Zu diesem Weingut führt auch die erste Veranstaltung des Freundeskreises in diesem Jahr. Am 25. Juni startet eine Busreise mit dem Ziel einer Stadterkundung von Worms und anschließender Weinprobe in Osthofen. Die zweimalig verschobene Mehrtagesfahrt nach Sachsen findet vom 10. bis 14. August statt. In Planung ist auch ein Vortrag von Erich Homilius, des ehemaligen Oberbürgermeisters von Hohenstein-Ernstthal über den Sachsenring. Ein weiterer wichtiger Termin ist die Feier des zehnjährigen Vereinsbestehens am 22. Oktober. Eigentlich ist der Freundeskreis schon elf Jahre alt, denn die Vereinsgründung datiert auf den 16. Mai 2011. Auch hier ist die einjährige Verspätung der Pandemie geschuldet.

Ein Sparschwein mit gelb-blauen Flaggen bot Gelegenheit, eine Spende für die Ukraine-Hilfe abzugeben. Den Opfern des Krieges wurde in einer Schweigeminute gedacht. Mit einem „Bleiben Sie gesund!“ beendete Peter Busch die Versammlung.