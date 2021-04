Hockenheim. Seit vier Monaten herrscht nun schon Stille im Proberaum des Fanfarenzugs, da pandemiebedingt weder die traditionelle Besetzung mit Fanfaren und Landknechtstrommeln, noch die moderne Brass Band-Besetzung zum Proben zusammenkommen konnten.

Doch einfach die Hände in den Schoß zu legen, war für die Musiker des Fanfarenzugs keine Option. Seit Beginn des Lockdowns Mitte Dezember finden wöchentlich Online-Treffen unter Leitung des Dirigenten Benjamin Wolf statt.

Ein Gefühl von Sicherheit

„Wenn wir schon nicht zum gemeinsamen Musizieren zusammenkommen können, so ist doch der wöchentliche Treff zum Theorieunterricht in mehrfacher Hinsicht bedeutend: Musikalisch, denn alleine die theoretische Auseinandersetzung kann schon genügen, wenngleich eine praktische Probe unersetzlich ist; sozial zum Erhalt der Gemeinschaft sowie im Hinblick auf das Ritual und die Routine, was uns gerade in diesen Zeiten Sicherheit und Halt gibt“, so Benjamin Wolf, der durch seine berufliche Tätigkeit als Lehrer bereits viel Erfahrung mit Online-Unterricht sammeln konnte.

Gesprochen wird in den Sitzungen über musikalische Grundbegriffe, Improvisation, Musikgeschichte, Stilanalyse, aber auch Basics der Notenlehre. Darüber hinaus kann sich auch jeder ein Thema, das ihn interessiert, wünschen.

Für das nächste Online-Treffen steht eine Programmänderung an, um die mittwöchentlichen Zusammenkünfte noch abwechslungsreicher zu gestalten. Es wird das gemeinsame Online-Musizieren ausprobiert.

Doch wurde beim Fanfarenzug nicht nur die Musik gepflegt, sondern auch die Kameradschaft. Daher kamen am vergangenen Samstag viele Kameraden online zusammen, um sich bei einem virtuellen Stammtisch über Gott und die Welt auszutauschen.

Gespräche über Gott und die Welt

Im Laufe der vergangenen Woche konnte beim Getränkehandel Gaa ein Träger mit verschiedenen Erfrischungsgetränken abholt werden, die vom Verein gesponsert und dann beim Treffen gemeinsam verköstigt wurden. „Mit dieser Aktion haben wir gleich zweimal etwas Gutes getan: Zum einen haben wir unseren aktiven Mitgliedern ein kleines Ostergeschenk beschert, zum anderen konnten wir ein regionales Unternehmen, das uns bei all unseren Veranstaltungen wie dem Waldfest zuverlässig beliefert, unterstützen“, freut sich Vorsitzender Dr. Ole Jakubik.

Eine Gemeinsamkeit bei beiden Formaten war, dass sich sowohl junge als auch ältere Mitglieder trotz mancher technischen Herausforderung am Anfang auf das neue Format einließen, sodass man eine Altersspanne von 18 bis 77 Jahren bei den virtuellen Treffen feststellen konnte. Zum Schluss waren sich alle einig, dass man an den virtuellen Zusammenkünften festhalten sollte, bis man sich wieder real zum Proben treffen kann, um weiterhin ein aktives Vereinsleben aufrecht zu erhalten. mvm