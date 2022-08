Hockenheimer FDP will Technologiezentrum am Ring

Hockenheim. Für die Hockenheimer Liberalen ist die Entwicklung des Gewerbegebietes Mörscher Weg „sehr unbefriedigend“, heißt es in der Pressemitteilung der FDP-Fraktion mit einem kommunalpolitischen Resümee zur Sommerpause. Auch mit der Lage der städtischen Finanzen hadern Frank Köcher-Hohn und Helmut Kief gemeinsam mit dem Ortsverband. Der Haushalt sei „über Jahre hinweg schöngeredet“ worden, das Ergebnis sei ein Sanierungsstau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Jahr 2022 habe mit einem politischen Beben begonnen. Die Erhöhung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer habe auch in Hockenheim für viel Zündstoff gesorgt. Die Zustimmung zum Haushalt sei den Liberalen nicht leichtgefallen. Es sei ihnen jedoch nichts anderes übriggeblieben, um die Stadt finanziell zu stärken. Es sei ihnen bewusst, „dass es jede einzelne Bürgerin und jeden einzelnen Bürger treffen wird“. Auch die Stadt Hockenheim träfen die Preiserhöhungen. Die Kommune müsse handlungsfähig bleiben und vor allem in den nächsten Jahren gut und nachhaltig wirtschaften.

Neuen Schulden gering halten

Das bedeute, die neuen Schulden so gering zu halten, dass ein souveränes Agieren möglich ist, um die bevorstehenden Aufgaben bewältigen zu können. „Über Jahre hinweg wurde der Haushalt schöngeredet. Die jetzige Entwicklung der Finanzen ist das Produkt der letzten zehn Jahre. Hätte man den Sanierungsstau kontinuierlich abgearbeitet und zum Beispiel regelmäßig Gebühren moderat erhöht, wären wir jetzt nicht in der Situation“, stellt Fraktionssprecher Frank Köcher-Hohn fest.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Betreuung Mehrheit will gleiche Regeln für alle Kitas Mehr erfahren Bürgerwerkstatt Vision vom Ort der Zukunft Mehr erfahren Infektionsschutzgesetz Weiter Kritik an Corona-Plänen des Bundes für den Herbst Mehr erfahren

Die Entwicklung des Gewerbegebietes Mörscher Weg sei für die Liberalen sehr unbefriedigend. Arten- und Umweltschutz seien selbstverständlich wichtige Themen, aber hier sollte „nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen werden“. „Wenn das Regierungspräsidium und das Land Baden-Württemberg so viel Energie in den Herrenteich investiert hätten wie in die Haubenlerche, würde da schon eine florierende und schöne gesunde Grünfläche existieren, wo sich Haubenlerchen ungestört hätten ansiedeln können“, stellt Helmut Kief fest. Die Entwicklung des Gewerbegebietes müsse endlich vorankommen und die Erschließung unbürokratisch umgesetzt werden. Hier entstehe Potenzial für alle Gewerbetreibende.

Eine Menge Potenzial stecke auch in Start-up-Unternehmen: Diese investierten deutschlandweit jährlich 7,6 Milliarden Euro und hätten ihr Investitionsvolumen in den vergangenen fünf Jahren verdreifacht. Grund genug für die FDP Hockenheim, bei der Verwaltung das Interesse an diesem Thema zu wecken. „Am Hockenheimring sehen wir große Chancen für die Entwicklung eines Technologiezentrums. Besonders im Bereich der Mobilität könnten hier Synergieeffekte mit dem Hockenheimring geschaffen werden“, sagt Vorsitzende Julia Klein.

Großes Interesse an Solarpark

Der Klimawandel beschäftige auch Hockenheim. Bei der Sondersitzung des Gemeinderats zum Thema Klimaschutz im April sei über die Fortschreibung der Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz des Rhein-Neckar-Kreises sowie die unterstützende Erklärung zum Klimaschutzpakt informiert und ein entsprechender Beschluss erwirkt worden. Der FDP sei es wichtig gewesen, der Beschlussvorlage zuzustimmen, um an die Erfolge der Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz aus dem Jahr 2014 anzuknüpfen.

Die kommunale Wärmeplanung solle strategisch auf kommunaler Ebene stattfinden, um einen wichtigen ersten Schritt zum Klimaschutz zu gehen. „Mit großen Interesse haben wir den Vortrag von Michael Schöllkopf vom Verein Solardrom verfolgt. Hier wurden Optionen dargestellt, welche die Stadt nachhaltig und vor allem klimafreundlich voranbringen können. Die Idee, einen Solarpark auf der Mülldeponie zu errichten, stößt bei uns auf großes Interesse“, teilt Köcher-Hohn mit.

„Wir haben ein Problem in Hockenheim: Uns fehlen preisgünstige Wohnungen. Ein weiteres Problem ist, dass zu viele Sozialwohnungen von Menschen bewohnt werden, die eigentlich keine Sozialwohnung benötigen. Hier muss gehandelt werden. Der erste Schritt zu mehr preisgünstigen Wohnungen ist gemacht; das Projekt Hubäckerring nimmt endlich Fahrt auf, sodass der Gemeinderat Ende des Jahres hoffentlich richtungsweisende Entscheidungen treffen kann“, erläutert der Fraktionssprecher.

Die FDP ist „zutiefst unzufrieden“, wie das Projekt Gewerbegebiet Mörscher Weg läuft und hält die fünf Hektar, die für die Haubenlerche zurückgehalten und per Zaun abgegrenzt werden, für völlig übertrieben. © Frank Köcher-Hohn FDP Hockenhei

Die Abfallaufbereitungsanlage der Firma Delvanis ist ein Thema, das immer wieder in Hockenheim aufkommt. „Das Gelände liegt zwar auf der Gemarkung Reilingen, aber es stinkt in Hockenheim. Es werden Plastikteilchen durch die Luft getragen, die dann auf Grundstücken in Hockenheim zu finden sind. Ebenso hat es in den letzten vier Jahren dreimal gebrannt, das letzte Mal erst vor wenigen Wochen, hier werden immer wieder Umweltgifte freigesetzt, die die Bevölkerung stark belasten. Das ist nicht mehr hinnehmbar. Hier muss was passieren und wir als FDP werden an dem Thema dranbleiben“, versichert Köcher-Hohn.

Infos zu Bahnlärm und Geothermie

Bahnlärm sei seit Jahrzehnten ein Thema, das Hockenheim immer wieder beschäftigt und mit dem Aus- und Neubau des Schienennetzes zwischen Mannheim und Frankfurt weiter aktuell bleibe. Die Bürgerinitiative Stille Schiene, die sich ausgiebig mit dem Thema befasst und die Gemeinderäte berät, sei eine große Hilfe bei Entscheidungen. Etwas jünger ist die Diskussion um die Nutzung oberflächennaher Geothermie in der Region. „Beide Themen werden uns noch lange beschäftigen und werfen viele Fragen und Befürchtungen in der Bevölkerung auf. Daher planen wir hierzu in diesem Jahr und Anfang des nächsten Jahres jeweils eine Veranstaltung“, kündigt die Vorsitzende Julia Klein an.

Die Freien Demokraten freuten sich darauf, die Themen in ihrer monatlich stattfindenden Liberalen Runde mit den Bürgern zu diskutieren, heißt es in der Pressemitteilung. In der Vergangenheit seien dabei bereits etliche wichtige Themen behandelt und gemeinsam zu guten Lösungsvorschlägen oder gar Entscheidungen entwickelt worden. „Dies wäre aber alles ohne den regen Austausch mit der Bevölkerung nicht möglich gewesen“, teilen Fraktion und Ortsverband mit. Deshalb seien sie allen dankbar, die die Liberalen Runden besuchten und sich nicht scheuten, ihre Vorschläge oder Bedenken zu äußern. „Wir sind sicher, dass es nach der Sommerpause interessant weitergehen wird“, teilen die Freidemokraten mit.