Die Freiwillige Feuerwehr führt ihre Jahreshauptübung am Samstag, 29. Oktober, um 14 Uhr am Neubau der Grundschule plus der Hartmann-Baumann-Schule durch. Das Szenario sieht einen Brand im Erdgeschoss vor, bei dem noch vier Schüler im Schulgebäude vermisst werden. Der Verlauf wird moderiert.

