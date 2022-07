Wohltuende Klänge und Instrumentalmusik in Perfektion waren am Samstag, 4. Juni, beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ im niedersächsischen Oldenburg die ausschlaggebenden Aspekte. In der Kategorie „Alte Musik Altersgruppe V“ nahmen die 19 besten Ensembles mit besonderer Besetzung teil und musizierten um die Punkte der Juroren.

In einem hochklassigen Teilnehmerfeld stach das

...