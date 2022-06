Hockenheimer Grüne wollen Windkraftnutzung vorantreiben

„Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch im Raum der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim nicht zu übersehen. Hohe Temperaturen und vereinzelter Starkregen wechseln sich ab, die Bäume im Stadtwald Hockenheim und im regionalen Waldschutzgebiet Schwetzinger Hardt leiden unter der Trockenheit“, heißt es in der Pressemitteilung der Hockenheimer Grünen.

Zusätzlich führe der Krieg von Putin in der Ukraine den hier lebenden Bürgern die Energieabhängigkeit des Landes von Russland vor Augen. Die Notwendigkeit, Energie zu sparen und sich stärker für die Energiewende einzusetzen, finde eine zunehmend höhere Akzeptanz in der Bevölkerung.

Darum fragen die Grünen, wie es eigentlich um Bemühungen in Hockenheim und Umgebung stehe, durch Ausweisung von Windkraftanlagen die Energiewende voranzutreiben. In seiner Reihe „Reden wir übers Klima“ nahm der Ortsverband das zum Anlass, eine Radtour durchzuführen mit dem Ziel, sich über mögliche Windkraftstandorte auf Hockenheimer Gemarkung selbst ein Bild zu machen.

„Es ist zu begrüßen, wenn das Land Baden-Württemberg laut Koalitionsvertrag vermehrt auf Wind setzen will und der Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) gemäß dem gesetzlichen Auftrag den Planungsauftrag offensiv vorantreiben will“, stellt Adolf Härdle fest.

Im März 2014 habe der Gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim/ Altlußheim/ Neulußheim und Reilingen ein Planungsbüro mit der Erarbeitung einer „Flächenpotenzialanalyse für die Windkraftnutzung“ beauftragt, informierte Exkursionsleiter Härdle die Radtourteilnehmer.

Zwölf potenzielle Plätze

Zwölf potenzielle Standorte auf der Horan-Gemarkung seien einer Überprüfung unterzogen worden. Bei deren Bewertung auf ihre Eignung hin spiele neben der Wahl des Anlagentyps die Windhäufigkeit – zu erwartende durchschnittliche jährliche Windgeschwindigkeit – eine herausragende Rolle. Ausschluss- und Positivkriterien waren jeweils herauszuarbeiten und fanden Eingang in die Analyse. Bereits 2015 seien bei einer „Tour d‘Horan“ der Grünen die Standorte acht bis elf in der „Unteren Lußhardt“ vor Ort auf ihre Eignung hin überprüft worden, berichtete Härdle.

An der Prüffläche eins am Ameisenweg in Höhe der Nordtribüne des Motodroms war auf den „ersten Blick“ bei den Teilnehmern eine gewisse Skepsis zu spüren, ob dieser Standort – mitten in einem Waldgebiet gelegen – sich tatsächlich für eine Windkraftanlage eignet. Von der Spitzkehre der Rennstrecke aus in Richtung Oftersheim bis kurz vor dem Hardtbachdamm gelangt man zum Standort zwei. Ausgedünnte Flächen mit einem geringen Rest-Baumbestand im Hardtwald könnten nach genauer Überprüfung eventuell in Betracht kommen.

Weiter ging es über den Ketscherweg in den Amiweg entlang des in der Zwischenzeit als Biotop ausgewiesenen Hubschrauberlandeplatz in Richtung Pumpwerk. Ein laues Lüftchen bei gemäßigten angenehmen Temperaturen begleitete die Radfahrer an diesem Tag, frisches Grün vermittelte vordergründig einen scheinbar intakten Wald. Sowohl für die Prüffläche drei in der Nähe des Saupferchbuckels als auch für das als Prüffläche vier bezeichnete Gebiet gilt, so die gemeinsame Einschätzung, das Gleiche wie bei den vorherigen Standorten.

An den brachliegenden, eingezäunten Haubenlerchenflächen vorbei führte der Weg ins Gewann Au. Bekanntlich sind Drachenfliegerfreunde jetzt schon an windstarken Tagen in der Prüffläche fünf zu Hause. „Da sind Windräder aus der Pfalz zu sehen“, entdeckte Stadträtin Larissa Rotter am Horizont bei einem Blick in Richtung Westen. Stellt die Rhein-Neckar-Region noch eine windanlagenfreie Zone dar, so berichtete Härdle vom aktuellen Vorhaben der Stadtwerke Speyer, gemeinsam mit einem Kooperationspartner zu den bestehenden Windkraftanlagen auf der Gemarkung der Gemeinde Römerberg weitere fünf Windkraftanlagen hinzufügen.

Bertram Fleck (CDU), Landrat a. D. der bundesweit bekannte Referenzregion Rhein-Hunsrück-Kreis, habe in herausragender Weise Menschen und einer Region Wege zur Energiewende, insbesondere durch den Einsatz von Windkraftanlagen, aufgezeigt, berichtete Härdle von einer Fahrt in den Hunsrück.

„Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten, ob es um die Erzeugung von Energie, um Pachteinnahmen oder Wertschöpfung für die Kommune und die Bürgerschaft geht, kann die Akzeptanz von Windkraftanlagen auch auf der Gemarkung der Horan-Gemeinden erhöhen“, ist Stadtrat Oliver Grein überzeugt.

Dem Teilnehmerkreis war klar, dass die Veränderung der Landschaft, der Flächenbedarf, die Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt, Gesundheitsaspekte und die Wirtschaftlichkeit zu beachten und in guter Weise zu diskutieren seien.

Aktualisierte Überprüfung nötig

Übereinstimmendes Resümee war: Die „Flächenpotenzialanalyse für die Windkraftnutzung“ ist in der nächsten Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft auf die Tagesordnung zu nehmen, eine aktualisierte Überprüfung ist vorzunehmen. Vorgeschlagen wurde auch die Weiterführung der vor der Pandemie üblichen gemeinsamen Radtouren der Gemeinderäte der Horan-Kommunen in die weitläufige 7053 Hektar große Horan-Gemarkung.

Abschließend wies Ortsverbandssprecherin Elke Dörflinger darauf hin, dass beim Stammtisch am Donnerstag, 14. Juli, 19 Uhr, im Stadthallenrestaurant „Rondeau“ Dr. Andre Baumann, MdL und Staatssekretär, zu Gast ist und zur Bedeutung von Windkraftanlagen aus Sicht des Landes spricht. In der Reihe „Reden wir übers Klima“ stehen 2022 noch die Themen Aufforstung und Wald, Wassermanagement und Erzeugung von Lebensmitteln in der Region an, war zu erfahren. zg/ah