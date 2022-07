Hockenheimer Jugendliche feiern ihre Konfirmation

Nach gut einem Jahr mit Konfitreffs, Aktionen und einer Freizeit – das alles immer noch gehemmt durch Corona – haben sich die Kirchentüren der Stadtkirche Hockenheim geöffnet. Innen warteten die Familien der Konfirmandinnen und Konfirmanden und draußen machten sich 35 Jugendliche begleitet von Konfiteamern, Kirchenältesten, den Pfarrern Michael Dahlinger und Johannes Heck sowie Diakon Reinhold Weber auf den Weg Richtung Altar, um dort ihren Konfispruch zu hören und Gottes Segen zu empfangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Abend zuvor hatten die Konfirmanden und Konfirmandinnen bereits Abendmahl gefeiert. Pfarrer Michael Dahlinger spielte dabei gedanklich mit dem, was es im Gottesdienst zu essen und zu trinken gab. Das Stück Brot und der Schluck Traubensaft sollen daran erinnern, dass auch weniger durchaus reicht und wir mit den Ressourcen der Schöpfung sparsam umgehen müssen. Das soll aber nicht noch mehr Ängste wecken, sondern auch Lust machen, sich auf die Fülle zu freuen, sie hin- und wieder, wie zum Beispiel beim Festessen nach der Konfirmation durchaus zu genießen und gleichzeitig dafür einzutreten, dass für alle Menschen ausreichend da ist.

Pfarrer Johannes Heck stellte bei seiner Predigt zu den Konfirmationsgottesdiensten am Sonntag den Zuspruch in den Mittelpunkt. Dazu übte er mit der Gemeinde den Refrain das Klassikers von Queen „We will rock you“ ein, den die Gemeinde immer wieder innerhalb der Predigt anstimmte. Dabei ging es ihm nicht darum, die Jugendlichen mit Erwartungen zu überhäufen, sondern „darum, wie du heute rausgehst aus dieser Tür. Ob du heute hier rausgehst und etwas spüren kannst von dieser Kraft. Davon, dass du auffährst mit Flügeln wie ein Adler. Ob du etwas hören kannst von dem, was Gott und die ganze Kirche dir zurufen: ,We will rock you’“. zg/md