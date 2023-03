Hockenheimer Konfirmanden unterstützen kostenloses Essen im Lutherhaus

Saal richten, Essen ausgeben, Obstteller richten, Kaffee kochen oder Spülen – das ganze Drumherum war wieder bestens organisiert. Das eingespielte Team der Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde wurde diesmal von rund 30 Konfirmandinnen und Konfirmanden tatkräftig unterstützt. Begrüßung am Eingang, Aufzugsdienst, Essensausgabe oder das Bringen der Teller an den Platz – die jungen Leute waren stets präsent und eifrig zu Gange.

Die anfängliche Schüchternheit war schnell verflogen und die Gäste freuten sich, die Konfirmandinnen und Konfirmanden einmal so zu erleben. Und diese hatten wiederum die Gelegenheit, theoretisch Gelerntes praxisnah und live umzusetzen: Im Sinne Jesu zusammenkommen, essen, trinken und Gespräche führen. Dazu hatten die Jugendlichen sich Fragen überlegt, mit denen sie mit den Gästen am Tisch ins Gespräch kommen wollten.

Und so blieb immer Zeit für ein Schwätzchen und ein liebes Wort – ein bisschen Liebe und Wärme in dieser Zeit, für Menschen, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen angesprochen fühlen. Weil zum Beispiel das Geld am Ende der Woche nicht mehr für den Sonntagsbraten reicht oder weil kochen für sich alleine nicht lohnt, weil einsam essen keinen Spaß macht oder weil es zu Hause kalt ist. Wer wollte, konnte einen kleinen Obolus in der Spendenkirche hinterlassen.