Nina Kruser hat sich fest in der Hockenheimer Kunstszene etabliert. 1982 in Tschkalowsk (Tadschikistan) geboren, studierte sie an der renommierten Maljutin Hochschule für bildende Künste Iwanowo (Zentralrussland) und hat seitdem an über 70 Ausstellungen im In- und Ausland teilgenommen.

2005 kam sie nach Deutschland und lebt und arbeitet seitdem als freischaffende Künstlerin in Hockenheim. Dort betreibt sie auch ihre eigene Kunstschule „Malraum“, in der sie Kurse für Kinder und Erwachsene anbietet.

Frau Kruser, wie geht es Ihnen?

Nina Kruser: Es geht mir gut, auch wenn die Tage im Moment etwas eintönig sind und ich nicht all das machen kann, was ich gerne tun würde.

Was würden Sie denn gerne tun?

Kruser: (lacht) Na ja, malen natürlich und unterrichten, Ausstellungen vorbereiten. All die Dinge, die mein Leben in normalen Zeiten prägen, es bunt und spannend machen.

Sie sind nicht nur Künstlerin, sondern auch verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Was sind derzeit Ihre größten Herausforderungen?

Kruser: Wir genießen es im Moment, als Familie beisammen zu sein und mehr Zeit als gewöhnlich miteinander zu verbringen. Aber natürlich ist das auch eine Herausforderung. Beispielsweise das Homeschooling. Da muss ich meine Kinder immer wieder motivieren. Auch ist es für sie schwer, nicht im gewohnten sozialen Umfeld zu sein und keine Freunde treffen zu können. Zeitraubend ist außerdem die Situation, dass die ganze Familie zu Hause ist und somit auch mehr im Haushalt zu tun ist. Das alles schränkt meinen persönlichen Freiraum ein.

Haben Sie da überhaupt noch Zeit zum Malen?

Kruser: Ja, denn ich brauche das. Zeit für mich, Zeit für meine Kunst. Und wenn das die anderen in der Familie merken, dann lassen sie mich auch arbeiten. Oft arbeite ich abends, wenn alle versorgt sind. Aber insgesamt habe ich auf jeden Fall weniger Zeit als früher.

Haben sich Ihre Themen oder Arbeitstechniken durch Corona verändert?

Kruser: Das würde ich so nicht sagen. Aber natürlich möchte ich mich persönlich und in meiner Arbeit weiterentwickeln. Ich habe mich schon vor Corona mit sehr persönlichen Themen beschäftigt, die ich jetzt noch vertiefen kann. Und insofern birgt die Krise für mich auch neue Chancen. Parallele zu meinen Ölbildern beschäftige ich mich derzeit mit Druckgrafik. Die Vorbereitungen treffe ich zumeist zu Hause – wenn die Kinder mit Homeschooling beschäftigt sind – gedruckt wird dann im Atelier, das sich glücklicherweise direkt neben meinem Wohnhaus befindet.

Kaum eine Sparte ist von Corona so stark betroffen wie die Kultur. Seit November sind Theater, Kinos, Konzerthallen und Ausstellungsräume geschlossen. Fühlt man sich da als Künstler nicht von der Politik aufs Abstellgleis gestellt, so nach dem Motto „Kunst und Kultur sind eine Zugabe, auf die man zur Not verzichten kann“?

Kruser: Uns Künstler trifft es in der Tat hart. Schon vorher war es nicht einfach und die derzeitige Situation macht es noch schwerer. Ich konnte im vergangenen Jahr überhaupt nicht ausstellen und auch meine „Offenen Ateliertage“ im Mai und Dezember mussten ausfallen. Und die Kurse, die ich in meiner Kunstschule anbiete, mussten mittendrin abgebrochen werden. Das ist natürlich nicht nur traurig, sondern auch finanziell eine Herausforderung, denn die Mietforderungen laufen weiter. Nichtsdestotrotz bin ich von Natur aus optimistisch und versuche aus allem, das Beste zu machen.

Heißt das, Sie machen schon Pläne und Projekte für die Zukunft, wenn endlich die ersehnten Lockerungen in Kraft treten?

Kruser: Auf jeden Fall. Vor allem für meine Kunstschule. Dabei denke ich an neue Techniken, auch an ein neues Kurskonzept. Da wäre sicher vieles möglich und darauf freue ich mich. Und auch darauf, wieder auf eine Ausstellung hinzuarbeiten, mit konkreten Räumlichkeiten vor Augen, die natürlich immer in Wechselwirkung zu dem stehen, was man an Bildern malt.

Gibt es etwas, das Sie sich persönlich wünschen würden für die Zeit nach Corona?

Kruser: Dass die Menschen bewusster, liebevoller und unbeschwerter miteinander umgehen, das Zusammensein mehr genießen. Gerade nach den Erfahrungen von Isolation und Einschränkung, die viele von uns derzeit machen, wäre das für mich eine schöne Perspektive.