Hockenheimer Kunstverein zeigt Werke ohne doppelten Boden und Netze

Hockenheim. Der Kunstverein Hockenheim hat sich in seiner reichen Geschichte immer darauf konzentriert, spannende und anspruchsvolle Kunst auszustellen. Aus diesem Grund freut sich der Kunstverein sehr, die kommende Ausstellung – „figura politics blumen“ – mit den Werken von Burkhart Braunbehrens anzukündigen, die in der Stadthalle stattfinden wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Burkhart Braunbehrens, geboren am 22. März 1941 in Freiburg im Breisgau, ist ein deutscher Maler und einer der führenden Köpfe der 1968er-Bewegung in Heidelberg. 1985 wurde er als Maler freischaffend. „Ich dilettiere in allen Bereichen der bildenden Kunst, die mir irgendwie zugänglich sind. Ich mache selten, was ich schon kann. Ohne das Risiko des Scheiterns gibt es für mich keine Befriedigung in der künstlerischen Arbeit.“

Blick in Schaffensperioden

Geplant ist eine Ausstellung, die eine Selektion aus verschiedenen Phasen im Oeuvre des Künstlers zeigt, der dieses Jahr seinen 80. Geburtstag feierte und auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken kann. Die Besucher erleben hautnah die Kunst des ausgezeichneten und bekannten Malers und Bildhauers Burkhart Braunbehrens und lernen eine Vision kennen, die in der klassischen Kunst von Rubens und anderen Größen begründet ist.

Interview statt Lesung

Ausgestellt werden Gemälde in kleineren und größeren Formaten sowie eine Auswahl seiner Skulpturen. Eine musikalische Begleitung ist für die Vernissage eingeplant sowie ein unterhaltsames Interview mit dem Künstler (anstelle einer Lesung). Der Kunstverein dankt der Stadthalle für die großartige Unterstützung bei der Organisation der Ausstellung und der Sonderveranstaltungen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Ausstellung ist von Freitag 30. Juli, bis Sonntag, 8. August, täglich von 17 bis 20 Uhr zu sehen. Am Dienstag, 3. August, bleibt sie geschlossen. Der Eintritt ist frei. Die Vernissage findet am Freitag, 30. Juli, 19 statt. kvh

Info: Infos und Anmeldung zur Vernissage unter www.kunstvereinhockenheim.de/braunbehrens