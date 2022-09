Hockenheimer Landfrauen feiern 70. Geburtstag: Zum Jubiläum gibt‘s Geschenke

Hockenheim. Im Stadthallenrestaurant „Rondeau“ trafen sich zahlreiche Mitglieder des Vereins der Landfrauen zur Hauptversammlung, bei der Neuwahlen im Mittelpunkt standen. Traudel Dehoust begrüßte die Teilnehmerinnen und leitete zugleich zur Spendenaktion über, die der Verein der Landfrauen anlässlich seines 70-jährigen Bestehens, welches im Juni in der Grillhütte gefeiert wurde, an alle Hockenheimer Kindergärten machte. „Kinder sind unsere Zukunft und ihnen wolle man Gutes tun“, betonte Dehoust und erinnerte an die 2400 Euro, die an die örtlichen Kindergärten verteilt wurden.

Weiter ging es mit dem Bericht über die vergangenen Aktivitäten. Ingrid Oswald aus Altlußheim gab einen Einblick in die Herstellung von Senf-Variationen mit anschließender Verkostung und ein gemeinsames Seminar mit den Landfrauenvereinen im Horan-Gebiet über das Thema „Gute Beziehungen entstehen durch wertschätzende Kommunikation“ wurde besucht.

Vorträge und Veranstaltungen

Corona-bedingt musste die Weihnachtsfeier ausfallen, deshalb verteilte der Vorstand an alle Mitglieder eine kleine Aufmerksamkeit. Im März wurde ein interessanter Dia-Vortrag zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein über das Thema „Gartengestaltung hilft gegen Klimawandel“ in der Zehntscheune angeboten und beim „Weißen Samstag“ am Wasserturm wurden Erdbeerkuchen und andere Erdbeerspezialitäten offeriert.

Am Ferienprogramm beteiligte sich der Verein und lud die Kinder ein, den Bauernhof Kief und das Maislabyrinth zu besuchen. Im August traf man sich traditionell im Garten der Familie Dehoust in der Seewaldsiedlung zum Plaudern und Schnabulieren.

Einen positiven Kassenbericht las Gudrun Kief vor. Die Kassenprüferinnen Elisabeth Klee und Sieglinde Bormann bestätigten eine einwandfreie Kasse, sodass die Entlastung erfolgen konnte. Bei den Neuwahlen wurden Annette Decker und Helga Bletzer als Wahlleiterinnen eingesetzt.

Zum Schluss gab Traudel Dehoust noch die nächsten Zusammenkünfte bekannt. Am Mittwoch, 5. Oktober, findet die Erntedankfeier statt, am Dienstag, 18. Oktober, ist ein Abend im Kino in Ketsch geplant und am Mittwoch, 14. Dezember, steht die Weihnachtsfeier an.