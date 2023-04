Hockenheimer Leichtathleten sind motiviert für die neue Saison

Hockenheim. Traditionsgemäß weilten die Leichtathleten der DJK im Frühling im Südtiroler Vinschgau, um dort unter optimalen Bedingungen zu trainieren. Angenehmes Wetter und das hervorragend ausgestattete Sportstadion in Latsch mit einem direkt angrenzenden Hallenbad vor einer wunderschönen Bergkulisse machten es den Athleten leichter, die anstrengenden Trainingseinheiten zu überstehen. Zweimal täglich zweieinhalb Stunden Training standen auf dem anspruchsvollen Programm, das Cheftrainer Bernhard Schäfer zusammengestellt hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die neun Athletinnen und Athleten absolvierten unter Schäfers und Trainerin Lisa Scholls Anleitung viel Techniktraining in den diversen Sprint-, Sprung- und Wurfdisziplinen, liefen schweißtreibende Runden auf dem Berg-Trimm-Dich-Pfad oder stemmten Gewichte im gut ausgestatteten Kraftraum. Dehn- und Kräftigungsprogramme rundeten die Trainingseinheiten ab und zur Abwechslung erfolgte das Auslaufen als Aquajogging im Schwimmerbecken des Hallenbades. Dort gab es für die müden Sportler auch einen warmen Whirlpool zum Regenerieren.

Hockenheimer Leichtathleten stärken sich mit Pizza und Pasta

Die Verpflegung in den Ferienwohnungen übernahmen Claudia Schäfer und die DJK-Küchencrew. So konnten die ausgelaugten Athleten am Abend ihre Kohlehydratspeicher mit leckerer Pizza und Pasta wieder auffüllen. Ein Halbtagesausflug nach Meran und gemeinsame Spiele stärkten den Gemeinschaftssinn, sodass auch der Spaß nicht zu kurz kam.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Speerwurf DJK Hockenheim: Paulinas Speer fliegt bei Winterwurfmeisterschaften auf Bronze Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel DJK Das Sportliche steht diesmal im Hintergrund Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Charity 1. HÖP-Lauf in Hockenheim: Gelungenes Debüt dank Klein und Groß Mehr erfahren

„Unsere Athleten haben die Tage hier in Latsch wieder optimal zur Vorbereitung nutzen können. Es gab zum Glück auch keine Verletzungen und unsere Trainingslagerneulinge fügten sich gut ein. Alle waren mit großem Enthusiasmus dabei“, war das Trainerteam von seinen motivierten Athleten begeistert und fiebert nun den anstehenden Wettkämpfen entgegen.