Hockenheim. Aufgrund von Straßenschäden ist die Luisenstraße in Hockenheim an der Kreuzung zur Hans-Böckler-Straße ab sofort voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung am Donnerstagmorgen mit. Die Ausspülung unter Asphaltdecke, die die Sperrung notwendig macht, habe größere Ausmaße. Deshalb sei es zurzeit nicht möglich, eine Aussage darüber zu treffen, wie lange die Sperrung und die Reparaturarbeiten andauernd werden, heißt es seitens der Verwaltung weiter.

