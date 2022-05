Hockenheim. Der Hockenheimer Mai beginnt an diesem Freitag, 20. Mai, um 18 Uhr mit dem Maidorf rund um die Zehntscheune. Am Samstag, 21. Mai, wird das Straßenfest dann mit drei Livebühnen („Maikids“ auf dem Marktplatz, Kirchenstaffel an der Oberen Hauptstraße und Maidorf auf dem Zehntscheunenplatz) um 11 Uhr an der Kirchenstaffel mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler und dem Hockenheimer Marketing-Verein sowie dem Fanfarenzug eröffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1