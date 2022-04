Hockenheimer Mai kommt kleiner zurück

Die Chancen, dass der Hockenheimer Mai am 20. und 21. Mai gefeiert werden kann, stehen gut. Das ist der positive Teil des Fazits der Sicherheitsbesprechung, zu der der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) als Veranstalter die Teilnehmer ins „Rondeau“ eingeladen hat. Dass das Coronavirus das Straßenfest zum dritten Mal in Folge vereitelt, ist nicht zu befürchten. Dennoch übt die Pandemie einen gravierenden Einfluss auf das für die Rennstadt wichtige Ereignis aus: Es haben sich wesentlich weniger Vereine für Stände angemeldet als in früheren Jahren und auch das Bühnenprogramm wird schmaler ausfallen müssen.

Noch viele Lücken bei Ständen

Der stellvertretende HMV-Vorsitzende und Sicherheitskoordinator Rainer Saß drückte das in Zahlen aus: Für die Obere Hauptstraße stehen 16 Standplätze zur Verfügung, für die dem Verein aber erst fünf Anmeldungen vorliegen. Der Ausbau der Straße mache ohnehin eine neue Anordnung der Hütten erforderlich, ergänzte Saß. Für die 16 Plätze in der Rathausstraße sind es bislang sechs Anmeldungen. Dass nur acht der 22 Plätze für den Flohmarkt am Samstag vergeben sind, macht ihm weniger Sorgen, hier gehe es ohnehin meist kurzfristiger zu.

Gut sehe es dagegen schon jetzt für den Kinderbereich auf dem Marktplatz aus, der unter dem Namen „MaiKids“ eine komplett neue Struktur erhält, wie HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin informierte. Das Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk ist dabei federführend, während die Jugendfeuerwehr und das Jugendzentrum am Aquadrom nicht mehr teilnehmen. Von 14 bis 19 Uhr wird es ein Bühnenprogramm geben.

Erfolgreich gebucht sind Bands, Bühnen, Ton und Licht sowie Techniker, berichtete Rechlin, für die es die erste HMV-Brauchtumsveranstaltung ist, obwohl sie bereits seit Dezember 2019 für den Verein tätig ist. Doch auch für das weitere samstägliche Bühnenprogramm habe sie überwiegend Absagen erhalten. Weil bis 17 Uhr die Programmpunkte für die Kirchenstaffel fehlen, überlege der HMV, das Geschehen im Maidorf zu konzentrieren und dort die Bühne gut zu bespielen – obwohl auch da noch große Lücken klaffen. Der Einwand aus dem Teilnehmerkreis kam prompt: „Wenn alles ins Maidorf wechselt, braucht man oben kein Straßenfest mehr zu machen.“

Vereine nicht mehr auftrittsfähig

Rainer Saß berichtete von seinen Erfahrungen bei der Vorbereitung des Hockenheimer Advents, der Corona-bedingt abgesagt werden musste: „Es gibt Vereine, die sind schlicht und ergreifend nicht mehr auftrittsfähig“, sagte er und meinte besonders die Gesangvereine. Die lange erzwungene Probenpause sei nicht folgenlos geblieben, sagte er und äußerte Verständnis.

Für die abendlichen Konzerte stehen laut Birgit Rechlin im Maidorf am Freitagabend „Used“ und „The Beat Brothers“ sowie am Samstagabend „K’lydoscope“ und die „Zap-Gang“ auf der Bühne, die Kirchenstaffel vor St. Georg rocken Samstagsabend „Sieben Plus“ und „Amokoma“. Im Rathaus-Innenhof gibt nach aktuellem Stand kein Programm – die Interessenten fehlen.

Das bewährte Sicherheitskonzept wird beibehalten. Die maximale Besucherzahl im Maidorf ist auf 1500 festgelegt. Kontrolliert wird das vom privaten Sicherheitsdienst „Mannheimer Power“. Der Ausschank endet an beiden Tagen um Mitternacht.