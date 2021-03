Hockenheim. Unter dem Motto „Mit Ostern wird alles wieder bunter“ hat sich der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) in Kooperation mit der Stadt Hockenheim etwas Besonderes für die Oster- und Frühlingszeit überlegt. Die Hauptperson it dabei Meister Lampe: Der kommt zum ersten Mal zu den Kleinsten direkt an die Haustür – Corona-konform mit Zehn-Löffel-Abstand.

AdUnit urban-intext1

Die Idee dazu hatten HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin und Elke Schollenberger von der Lokalen Agenda/Fairtradestadt Hockenheim. „Das Fairtrade-Team freut sich sehr, dass die 60 Osternester mit Produkten unserer Fairtrade-Kooperationspartner und regionalen Bioprodukten gefüllt werden. Ehrenamtlich Aktive der Lokalen Agenda und des Fairtrade-Teams werden diesen schönen Ostergruß am Ostersamstag, 3. April, zwischen 9 und 13 Uhr zu den Familien an die Haustür bringen. Dank ihnen können wir die Idee auf den Weg bringen“, berichtet Schollenberger.

Bewerben beim HMV für diesen persönlichen Osterhasenbesuch können sich ab sofort alle jungen Familien aus Hockenheim mit Kindern im Vorschulalter. Kosten pro Kind sind 5 Euro, solange der Vorrat an Osternestern reicht. Der Inhalt besteht neben schokoladigen Fairtrade- Hasen und Eiern, gesponsert von dem Fairtrade-Kooperationspartner Globus Handelshof Hockenheim/Talhaus, aus gesunden Produkten wie Apfel und Karotte (Gemüsehof Schmitt) sowie einem Pixi-Buch und einer kleinen Überraschung.

Langohr-Kunst im Schaufenster

Mehr zum Thema Im Interview Birgit Rechlin vom HMV über das Corona-Jahr Mehr erfahren Marketing-Verein Sommer wird nicht begrüßt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 62. Hockenheimer Faschingsumzug Narren lassen den virtuellen Raum erbeben Mehr erfahren

Der Hase kommt aber auch in die Innenstadt. Ab Freitag, 26. März, bis einschließlich 11. April richtet er sich im Schaufenster des Hosenshops in der Karlsruher Straße 2 gemütlich ein. Die originellen und originalen Hasenexponate kommen von Josef Walch, Hasenexperte, Sammler und Gründer des deutschen Hasenmuseums in Reilingen. Wie viele Exemplare er mitbringt, möchte er noch nicht verraten, das dürfen die Schaufensterbesucher selbst schätzen.

AdUnit urban-intext2

Um den Innenstadtbereich zu Ostern bunter und attraktiver werden zu lassen, sucht der HMV wieder Paten und kreative Macher, die die Blumenkübel in der Karlsruher und den angrenzenden Straßen verschönern. Zum ersten Mal können die quadratischen Kübel der Stadt österlich aufgehübscht werden.

Und so funktioniert es: Interessenten können sich ab sofort beim HMV unter Telefon 06205/30 670 34 oder -35 sowie per E-Mail an info@hockenheimer-marketing-verein.de für die Osterschmück-Aktion im Blumenkübel anmelden – solange der Kübelvorrat reicht. Jeder angemeldete Teilnehmer bekommt die Nummer seines Blumenkübels.

AdUnit urban-intext3

Diesen darf der Pate österlich schmücken, also mit kleinen und großen Ostereiern, ausgeblasen, angemalt oder aus Plastik, Hasen, Hühnern, Zweigne, an denen Eier hängen, Bändern – einfach mit allem, was österlich und witterungsbeständig ist. Zu beachten ist, dass die Blumenkübel nicht mit Farbe angemalt und die bestehende Bepflanzung nicht herausgerissen und entsorgt werden darf.

Osterglocken als Grundlage

AdUnit urban-intext4

Eine gewisse farbige Grundlage ist mit gelben Osterglocken bereits vorhanden, auf die die Osterdekoration drapiert und zur Geltung gebracht werden kann. Für Beschädigung oder Diebstahl der Dekoration übernimmt der HMV keine Haftung. Die Paten sind für den Corona-konformen Auf- und Abbau verantwortlich. Die Aktion ist kostenlos, Dekomaterialien werden von den Paten selbst bezahlt und besorgt.

Start zum Verschönern ist das Wochenende vor Ostern, 27. und 28. März, es gibt also drei Wochen Zeit zum Eierausblasen und -bemalen. „Wir würden uns riesig freuen, wenn nach dem langen und tristen Corona-Winter ganz viele Hockenheimer Kindergärten, Schulen, Vereine, Geschäfte, Unternehmen, Privatpersonen – einfach alle – wieder mitmachen würden, um unsere Stadt fröhlicher und attraktiver werden zu lassen“, sagt Birgit Rechlin, die von der letzten Gemeinschaftsaktion der Hockenheimer mit den Weihnachtsbaumpaten extrem begeistert war.

Die fertig verzierten Blumenkübel werden über Ostern bis zum 11. April zum Bewundern und Bestaunen stehen gelassen.