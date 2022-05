Hockenheimer Obst- und Gartenbauverein besteht seit 100 Jahren

Rund 100 Gäste haben am Sonntag in der Stadthalle das 100-jährige Bestehen des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) gefeiert. Vorsitzender Rudi Mergenthaler hat 60 Jahre davon miterlebt und ist mit 55 Jahren so lange wie kein anderes Mitglied im Verein aktiv. Zum Jubiläum hat Mergenthaler mit Volker Kugel für den Vortrag einen guten Bekannten geladen: Kugel war bei der Landesgartenschau 1991 im Geschäftsführerteam. Der Direktor des „Blühenden Barock“ in Ludwigsburg ist heute als TV-Pflanzen- und Gartenexperte geschätzt und sprach beim OGV über die Folgen des Klimawandels im Gartenbau.

Einem steten Wandel war auch der Obst- und Gartenbauverein in seinen 100 Jahren unterworfen. Bevor Rudi Mergenthaler das in seinem Rückblick näher erläuterte, gratulierte Oberbürgermeister Marcus Zeitler im Namen der Stadt, für die er ein Geburtstagsgeschenk mitbrachte. Der OGV hat im Lauf des Jahrhunderts seines Bestehens häufig mit der Stadt zusammengearbeitet, beispielsweise zur 1200-Jahr-Feier, als er einen ersten Geranienmarkt abhielt, oder während der Landesgartenschau, als der Vereinsgarten ins Angebot integriert war und Mitglieder die Besucher jedes Wochenende über Gartenbau informiert wurden. Marcus Zeitler dankte dem OGV für sein Engagement in all der Zeit.

Rudi Mergenthaler machte in seiner Ansprache deutlich, dass es keineswegs eine Selbstverständlichkeit sei, dass der Verein seinen 100. Geburtstag begehen kann. Wie alle anderen lebt der Obst und Gartenbauverein vom Engagement seiner Mitglieder, und bei der Feier des 90-jährigen Bestehens sei es ungewiss gewesen, ob das nicht das letzte Fest sei. Damals übernahm er nach vielen anderen Ämtern das des Vorsitzenden.

Sein „Urahn“ in dieser Funktion war Ludwig Grein, der von der Gründung 1922 bis 1926 den OGV führte. Aus heutiger Sicht klingen die Kosten für die Mitgliedschaft, an die Mergenthaler erinnerte, unerschwinglich: 10 000 Reichsmark im Quartal waren fällig.

Protokollbücher bis 1946 fehlen

Das Vereinsgeschehen in den folgenden Jahren bis 1946 lasse sich nicht mehr rekonstruieren, bedauerte er: Die Protokollbücher sind nicht mehr vorhanden. Der erste Vorsitzende der Nachkriegszeit war Wilhelm Kammer ab 1946. Das Vereinsgelände erhielt der Verein 1969 von der Stadt in Pacht. Der alte Baumbestand wurde gerodet, um neue Spalierobstzeilen anzupflanzen. 1971 wurde ein Holzfertighaus gekauft und als Vereinsheim aufgebaut. Daran hat Rudi Mergenthaler noch persönliche Erinnerungen.

1967 zum Kassierer gewählt, ging der heutige Vorsitzende bis 1972 bei den rund 300 Mitgliedern von Haus zu Haus, um den Beitrag von 3 Mark einzusammeln. In seinem Jubiläumsjahr hat der Verein rund 220 Angehörige – die alle per Bankeinzug bezahlen. Als weitere Höhepunkte in der Vereinsgeschichte erinnerte Rudi Mergenthaler an die Jubiläumsfeiern zum 50-jährigen und 75- jährigen Bestehen, die mit besonderen Ausstellungen begangen wurden. 1972 verwandelte der OGV die Festhalle in ein Blumenmeer, 1997 holte er mit Kakteen, Bonsai und Orchideen die Tropen in die Brauerei zum Stadtpark.

Zu den Tropen passte auch Volker Kugels Referat: Er schilderte die Veränderungen in Parks und Gärten, die der Klimawandel hervorruft. Was Wärme liebt und Trockenheit verträgt, breitet sich aus, andere Sorten sind auf dem Rückzug. Kugel drückte seine Hochachtung vorm Einsatz des Vereins und seines unermüdlichen Vorsitzenden aus. Heiterkeit und Begeisterung löste Bauchredner und Zauberkünstler Andreas Knecht aus, der im Showteil Verblüffendes mit Seilen, Karten und Geldscheinen anstellte, seine vorlauten Puppen allerdings kaum bändigen konnte.