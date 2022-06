Es sind einige weitreichende Themen, mit denen sich der Gemeinderat von Hockenheim in seiner Sitzung am Mittwoch, 29. Juni, befassen wird. So soll er die Weichen für das Kulturhaus Pumpwerk, in dem einige einschneidende Veränderungen bevorstehen, in Richtung Zukunft stellen.

Um die Zukunft geht es auch beim ersten Tagesordnungspunkt. Der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) hat der

...