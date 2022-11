Hockenheimer Rathaus ist geöffnet

Hockenheim. Das Rathaus in Hockenheim bietet neben den regulären Öffnungszeiten zusätzlich einmal im Monat einen weiteren Öffnungstag am Samstag an. Dies soll den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, Termine, die sie unter Woche nicht wahrnehmen können, an diesem Tag zu vereinbaren. So ist das Rathaus an den kommenden Samstagen 12. November und 3. Dezember geöffnet – ausschließlich nach vorheriger Anmeldung, von 9 bis 12 Uhr. Termine können über die Online-Terminkalender oder unter Telefon 06205/210 vereinbart werden.

Die Stadtverwaltung möchte so einen weiteren Service für nötige Behördengänge anbieten. Sie bittet darum, nicht wahrnehmbare Termine abzusagen, sodass sie weitervergeben werden können. zg