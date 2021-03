Hockenheim. Die Erfolgsgeschichte der Hockenheimer Gutscheinkarte, besser bekannt als Rennstadtkarte, geht in die zweite Runde, teilt der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) mit. Ab Freitag, 26. März, gibt es zu den bereits bestehenden Karten mit 10 und 44 Euro, zwei neue Geldwerte, nämlich die 15- und 25-Euro-Gutscheinkarten. Das Motiv bleibt der Motorradfahrer am Kreisel, nur die Farben ändern sich in Orange und Pink, zur besseren Unterscheidung.

Vor einem dreiviertel Jahr, mitten in der Corona-Pandemie, brachte der HMV die ersten beiden Rennstadtkarten heraus. Seitdem wird sie in einer Einlegekarte bei den Verkaufsstellen angeboten, von Hockenheimern als Geschenkgutschein gekauft und mit Freude weiterverschenkt.

Viele ortsansässige Betriebe nutzten immer mehr die 44-Euro-Karte, die als Lohnsteuer- und sozialversicherungsfreier Sachbezug für Mitarbeiter als Wertschätzung und als Dankeschön herausgegeben wird. Mit gutem Beispiel gehe hier die Stadt Hockenheim voran, die damit nicht nur ihre Mitarbeiter und ihre Jubilare glücklich mache, sondern auch mit zwei großen Rabatt- und Konjunkturpaketen die Einführung der Rennstadtkarten im Juni und zu Weihnachten mit einem großzügigen Anschub vorangetrieben habe.

Konkret heißt das, dass in dieser kurzen Zeit über 90 000 Euro Umsatz in Form von Gutscheinkarten in Hockenheim in Umlauf gebracht wurden. Damit werden alle Akzeptanzstellen, seien es die örtlichen Einzelhändler, die Gastronomen, die Veranstaltungsunternehmer oder die Dienstleister, aktiv unterstützt.

„Wir freuen uns, dass es jetzt noch mehr flexible Geldwerte der Rennstadtkarte geben wird, da viele unserer Kunden sehr gerne diese Gutscheine bei uns einlösen“, berichtet Geneviéve Gansler, Inhaberin der Buchhandlung Gansler, einer von über 50 Akzeptanzstellen der Karte.

Infostand bei neuem Sponsor

Um die Kosten der Karte zu decken, braucht es aber auch Sponsoren. Neben den drei bereits vorhandenen Förderern, Stadtwerke Hockenheim, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz und Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung, gibt es für die neuen Rennstadtkarten einen weiteren Unterstützer: Globus Hockenheim-Talhaus. Bei Globus bietet der HMV am Freitag, 26. März, von 16 bis 19 Uhr und am Samstag, 27. März, von 10 bis 13 Uhr einen Infostand an. Dort werden die beiden neuen Karten zum ersten Mal vorgestellt.

Die Rabattaktion vom HMV, das in dem Zusammenhang angeboten wird, lautet folgendermaßen: Kaufe drei, zahle zwei für 15 Euro oder kaufe fünf zahle vier für 25 Euro, nur so lange der Vorrat reicht. Zu den Karten gibt es dann ganz exklusiv die neuen österlichen Karteneinleger.

„Für mich ist gerade die neue 15- Euro-Rennstadtkarte das perfekte Geschenk für das Osternest für meine erwachsenen Kinder. Damit bekommen sie zu ihrem Schokohasen einen praktischen Gutschein, den sie in ganz vielen Geschäften einlösen können. Genial wäre es natürlich, wenn alle Geschäfte in Hockenheim mitmachen würden“, wünscht eine Nutzerin. An dieser flächendeckenden Akzeptanz der Rennstadtkarte bei Hockenheimer Gewerbetreibenden werde der HMV in den nächsten Jahren auf alle Fälle arbeiten.

Ab 26. März gibt es bei vielen Akzeptanzstellen Treuekarten in der Größe einer Postkarte. Bei jedem Einkauf oder einer Abholung ab 10 Euro wird ein Feld abgestempelt. Wird der Einkauf mit einer der vier Rennstadtkarten bezahlt, gibt es einen Extrastempel. Ist die Karte mit zehn Feldern voll, kann sie beim HMV abgegeben oder in den Briefkasten eingeworfen werden. Für jede bis 23. April ausgefüllte und abgegebene Karte können Gewinne und Vorteile eingelöst werden.