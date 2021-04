Hockenheimer Ring GmbH sagt Dragster-Rennspektakel Nitrolympx für 2021 ab

Die Hockenheim-Ring GmbH hat den Drag-Racing-Europameisterschaftslauf, die Nitrolympx, für dieses Jahr abgesagt. Nach den Corona-bedingten Absagen der Rennen im britischen Santa Pod und im schwedischen Tierp entschied sich nun auch die Ring GmbH als Veranstalter der Nitrolympx für einen Verzicht auf die vom 27. bis 29. August terminierten Viertelmeilenrennen in Hockenheim.

Mit der frühzeitigen Absage reagiere die Hockenheim-Ring GmbH auf die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie, heißt es in einer Pressemitteilung. Die derzeit kritische Ausgangssituation mache konkrete Planungen für Veranstalter, Teams und Teilnehmer, eine zielgerichtete Organisation sowie eine wirtschaftliche Durchführung der kostenintensiven Großveranstaltung unmöglich.

Vorbereitungen blockieren Strecke

Gerade der finanzielle Aspekt wiege in diesen Krisenzeiten für den Hockenheimring schwer. Da das Motodrom über keine permanente Dragsterstrecke verfügt, stellen die Nitrolympx die Organisatoren in jedem Jahr aufs Neue vor die Herausforderung, die Quartermile in einen Topzustand für eine internationale Meisterschaft im Hinblick auf Asphalt, Streckensicherheit, Zeitnahme und anderes zu bringen.

„Dieser Aufwand geht nicht nur mit hohen Material- und Personalkosten einher, sondern auch mit einer langen Präparationsphase, in welcher die angrenzende Grand-Prix-Strecke nicht anderweitig vermietet werden kann“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Dieser große Block auf der Sollseite sowie weitere Veranstaltungskosten seien in der Vergangenheit durch die zwingend notwendigen Zuschauereinnahmen amortisiert worden. Doch die auch im August 2021 zu erwartenden Publikumsbeschränkungen, verschärft durch das limitierte Platzangebot entlang der Rico Anthes Quartermile, machten die Nitrolympx in dieser Saison finanziell nicht tragfähig. Hinzu kämen die teils strengen Reiserestriktionen, die einen negativen Einfluss auf das internationale Starterfeld haben würden.

„Auch wenn es in dieser Zeit leider schon traurige Routine geworden ist, Zuschauerevents abzusagen, so schmerzt uns das Aus für die Nitrolympx 2021 ganz besonders. Denn wir wissen, mit wie viel Herzblut die zigtausend Fans, Teilnehmer, Helfer und Partner nach der Absage im vergangenen Jahr diesem Event entgegengefiebert haben. Und genauso ist es auch bei uns als Veranstalter“, lautet das gemeinsame Statement von Jochen Nerpel und Jorn Teske, Geschäftsführerduo der Hockenheim-Ring GmbH.

Aber gerade in diesen wirtschaftlich angespannten Zeiten müssten sie den Corona-bedingten finanziellen Schaden für das Unternehmen möglichst klein halten. Nerpel und Teske weiter: „Mit der zeitigen Absage ziehen wir die Konsequenzen aus der momentanen Lage – auch, um zumindest eine gewisse Planungssicherheit im Hinblick auf die so wichtige Auslastung der Grand-Prix-Strecke gewährleisten zu können. Umso mehr freuen wir uns auf ein fulminantes Dragsterspektakel mit den Nitrolympx 2022 im kommenden Jahr.“

Tickets behalten Gültigkeit

Das Beschleunigungsevent für Hobbyfahrer, die Public Race Days, das ursprünglich am 21. und 22. August geplant war, ist in diesem Jahr ebenfalls von der Absage betroffen.

Ein Termin für die 2022er-Ausgabe der Nitrolympx konnte bereits fixiert werden: Nach jetzigem Planungsstand wird das Event vom 26. bis 28. August 2022 stattfinden. Wie bisher üblich sollen die Public Race Days wieder eine Woche zuvor auf der Quartermile am Start sein.

Bereits gekaufte Tickets behalten automatisch Gültigkeit für die nächstjährige Veranstaltung oder können auf Wunsch zurückerstattet werden, teilt die Ring GmbH mit. Der Customerservice ist von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr und 12.30 bis 15.30 Uhr unter der Hotline-Nummer 06205/ 95 02 22 oder per E-Mail an ticketing@hockenheimring.de erreichbar. zg