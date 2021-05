Hockenheimer rocken die Mainmetropole

Auftrittsmöglichkeiten für Bands sind im zweiten Corona-Frühling nach wie vor rar gesät und überwiegend auf Übertragungen via Internet beschränkt. Davon lassen sich zwei junge Hockenheimer und ihre Freunde nicht den Wind aus den Segeln nehmen: Sie organisieren am Samstag, 29. Mai, zum zweiten Mal eine Online-Version des Independent-Festival „komma rum “ in Frankfurt. Hugo Fuchs und Wolfgang Müller vertreten außerdem die Rennstadt als Opener.

Leon Fuchs (Bild) hat gerade sein Lehramtsstudium in Frankfurt abgeschlossen, Entspannung und Ausgleich von seinen Fächern Chemie und Erdkunde findet er in Kunst und Musik. Mit Freunden hat er schon 2017 ein Festival in Koblenz organisiert, zwei Jahre später folgte „komma rum“ – in klassischer, also analoger Form – rund um den Eschersheimer Jugendstilwasserturm in Frankfurt.

Das Festival soll nicht nur Nachwuchskünstlern aus Rhein-Main- und Rhein-Neckar-Raum Auftrittsmöglichkeiten bieten, es hat auch den Anspruch, die Besucher nicht nur zu Empfängern von Musik zu machen, sondern selbst kreativ zu sein, erklärt Leon Fuchs. So war beispielsweise Kleidersharing vorgesehen, bei dem man Klamotten entweder tauschen oder mit Textilfarben verschönern kann – das klappt natürlich nur vor Ort.

Der zweite junge Hockenheimer, der das „komma rum “ ermöglicht, ist Lukas Vollendorff (Bild). Der Sohn von Pumpwerk-Leiter Michael Vollendorff absolviert eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik im Hamburg und kommt eigens mit einem Sprinter aus dem Norden, um für die Technik zu sorgen. „Ohne ihn würden wir das mit dem Anspruch nicht hinbekommen“, freut sich Leon Fuchs über die Unterstützung.

Hugo Fuchs und Wolfgang Müller übernehmen mit Coversongs die Eröffnung. Die weiteren sieben Bands und Künstler spielen eigenes Material, zum Finale gibt’s zwei DJs. mm

Info: Mehr Infos gibt es unter www.kommarumfestival.de/

