Hockenheimer Schachvereinigung hebt Mitgliedschaft des Russen Anatoli Karpow auf

Hockenheim. Die Hockenheimer Schachvereinigung hebt die Ehrenmitgliedschaft und die Mitgliedschaft des vielmaligen russischen Schachweltmeisters Anatoli Karpow auf, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. Der Name Karpows stehe auf der Sanktionsliste der Europäischen Union. Karpow ist seit 2011 Mitglied der Staatsduma und hat die Beschlüsse mitgetragen, die zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geführt haben, heißt es in der Begründung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anatoli Karpow. © Hockenheimer Schachvereinigung

Die Duma ist als Parlament und Volksvertretung neben dem Föderationsrat das höchste gesetzgebende Organ Russlands. Karpow habe für die Aufforderung der Staatsduma an Präsident Wladimir Putin über die Notwendigkeit der Anerkennung der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk gestimmt und somit „Handlungen und politische Maßnahmen unterstützt und umgesetzt, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und die Ukraine weiter destabilisieren“.

Weiter heißt es in dem Kündigungsschreiben an Karpow, in dem der am Freitag, 4. März, einstimmig gefasste Vorstandsbeschluss mitgeteilt wird: „Ihr Mitwirken am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ab dem 24. Februar, das schon jetzt zu vielen Toten, Verletzten und riesigen Verwüstungen geführt hat, steht im klaren Widerspruch zum Anspruch und zum Handeln der Schachvereinigung 1930 Hockenheim zur Förderung der Völkerverständigung.“

Anatoli Karpow hatte seit seinem Besuch beim Badischen Schachkongress 1994 gute Kontakte zum Hockenheimer Schachverein. Als der Verein im Mai 2005 sein 75-jähriges Bestehen feierte, gab der von 1975 bis 1985 amtierende Weltmeister, der 1993 bis 1999 auch FIDE-Weltmeister war, eine Simultanpartie gegen 25 Gegner. Im Oktober 2005 startete unter Vorsitz Dieter Auer die Karpow-Schachakademie Hockenheim, die später in Karpow-Schachakademie Rhein-Neckar umbenannt wurde. Im Dezember 2019 wurde Karpow für seine 25-jährige Ehrenmitgliedschaft in der Schachvereinigung ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Von der Karpow-Schachakademie Rhein-Neckar liegt bis dato noch keine Stellungnahme zur Mitgliedschaft ihres Namensgebers vor.