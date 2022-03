Hockenheimer Schulkinder dürfen ins Wasser zurück

Seit vergangenen September unterstützen die Schwimmtrainer Sven Grundner, Simone Berger und Tatjana Sturm neben der Neulußheimer Grundschule auch die Hockenheimer Grundschulen im Schwimmunterricht. „Hier können alle Kinder von unserer Unterstützung profitieren, gerade auch diejenigen, die aus verschiedenen Gründen durch das Elternhaus in Bezug auf das Schwimmenlernen nicht unterstützt werden. Es gibt leider viele Kinder, die mit den Grundschulen zum ersten Mal in ihrem Leben im Schwimmbad sind“, bedauert Sturm als Kursleiterin.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie pausierte der Schwimmunterricht für die meisten Schulen jedoch seit Januar. Nun stehen die Lehrer und Trainer in den Startlöchern und auch die Schulkinder freuen sich bereits und können es nicht erwarten, bis sie wieder ins Wasser springen können. „Leider ist genau dies nicht so einfach in Zeiten von geschlossenen Bädern, einem geringen Schwimmkursangebot beziehungsweise oft monatelangen Wartezeiten auf einen Kursplatz“, so das Trainertrio unisono.

Kompaktes Lernen

Neben dem Schulschwimmen bietet der Verein derzeit fast 30 wöchentlich stattfindende Kurse an sowie zehn Schwimmkurse in Kompaktform. Diese werden an zwei Tagen pro Woche durchgeführt. „Kompaktkurse für die nächsten Ferienzeiträume an Ostern, Pfingsten und in den Sommerferien sind derzeit in Vorbereitung, um der großen Nachfrage für Schwimmkurse gerecht zu werden“, blicken die Trainer voraus.

„Unsere Warteliste umfasst derzeit über 900 Kinder, daher kommt es leider auch bei uns teilweise zu langen Wartezeiten. Allerdings sind wir immer wieder sehr engagiert, um zusätzliche Wasser- und damit Kurszeiten zu organisieren. Wir opfern dafür auch freie Sonntage und Ferienzeiten“, so Sturm. Die Osterferienkurse für die Kinder der Horan-Gemeinden werden dieses Jahr ausschließlich den Kinder angeboten, die bisher wenig Erfahrung mit Wasser machen konnten und in den angebotenen Kursen die Grundlagen des Schwimmsports, Tauchens, Atmens, Schwebens, Gleitens und Springens erlernen können.

Diese Projekte werden durch den Badischen Sportbund, die Deutsche Schwimmjugend und durch die Stadt Hockenheim unterstützt. So versuchen die Beteiligten, Schulen, Eltern und Trainer gemeinsam das Ziel zu erreichen, dass alle Grundschüler schwimmen lernen.