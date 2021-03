Hockenheim. Der Hockenheimer Second-Hand-Laden des DRK-Kreisverbandes Mannheim in der Karlsruher Straße 8 öffnet am Samstag, 13. März, wieder. Von 10 bis 13 Uhr werden dann ausschließlich Kleiderspenden angenommen. An diesem Tag gibt das Deutsche Rote Kreuz keine Kleidung ab.

Ab Montag, 15. März, öffnet der Laden unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen dann wieder zu den regulären Öffnungszeiten. Diese sind Montag bis Freitag von jeweils 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Mittwochnachmittag bleibt der Laden geschlossen. zg