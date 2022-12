Hockenheimer Siggi Baier reist auf dem Motorrad über Sardinien

Die Motorradtourenfahrer Siggi Baier aus Hockenheim und sein Dahlhauser Freund Peter Weißenfels waren in den vergangenen zwölf Monaten terminlich eingeschränkt gemeinsam nur 16 Tage unterwegs. Aber es musste für die beiden doch einmal aus Deutschland gehen. Einige Alpenpässe waren bereits wegen Schnees geschlossen, also sollte das Ziel die Insel Sardinien mit Küsten- und Bergstrecken sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Start entdeckte Baier, dass Motorräder durchaus eine Seele haben: Die GS seines Mitfahrers wollte partout auf die Straße und fiel auf dem Parkplatz in Hockenheim gleich zweimal vom Hänger. Baiers Kenntnisse über Schoten und Festmacher bändigten die Maschine dann sicher. Es ging per Auto und Hänger in das Mittelgebirge Parco Di Marcolo, von da aus 70 Kilometer per Bike bis Genua dann per Fähre nach Olbia.

Im nördlichen Teil der Insel sind in den Küstenorten der Costa Smeralda die „Schönen und die Reichen“ angesiedelt, da fuhren die Biker gemäßigt durch, um „es mal gesehen zu haben“, aber auch die Straßen in Gallura hatten bereits sehenswerte Kurven. In Santa Teresa wurde die Altstadt mit Blick auf den türkisgrünen Strand erkundet und am Abend die sardische Fischküche getestet. Der nächste Tag war wolkenverhangen, was aber nicht abhielt, die schroffen Felsformationen zu erkunden. Sie tragen Synonyme, die an Gesichter erinnern, wie die Nase Charles de Gaulles sowie Tiere wie der springende Tiger in Sedini oder der Elefant an der Straße bei Castelsardo.

Unvergessliche Eindrücke

Es ging über die bestens asphaltierte, unvergessliche Küstenstraße bis Alghero. Der Abend kündigte sich mit einem Regengebiet über der ehemaligen Handelsstadt der Katalanen an. Hafenanlagen und Altstadt zeugten von vielen Machtstreitereien in früheren Jahrhunderten. Auf den Festungsmauern mit Blick gen Bucht erlebte das Duo ein gigantisches Lichtspektakel des Gewitters und zum Finale rettete eine Bodega mit spontan aufgebauter Plastikplanenterrasse, improvisierter Sitzgelegenheit mit gutem Wein und Speisen. Ab hier sollte es dann auch in die Berge gehen, um auch die Türme auf Sardinen die Nuraghen zu sehen. Einer ist nur über kilometerlange Schotterwege der Ziegenbauern zu erreichen.

Weil das so gut gemeistert wurde, gab es wieder strahlenden Sonnenschein über der Küste. Die Küstenstraße zurück wurde zu einer unvergesslichen Kurvenorgie durch Castelsardo bis Alghero zurück, mit Blicken hinauf zu den Bergen und über die Brandung in die Weite des Meeres.

Auch der nächste Tag sollte die Biker mit durchwachsenem Wetter begleiten, was so viel heißt, dass sich das Duo bei leichtem Regen in einer Cafébar bei Espresso für eine halbe Stunde verkroch, um die Strecke erst später fortzusetzen. Bosa mit Festungsanlage einer tollen Altstadt am Fluss Temo war das Ziel. Privatpensionen war die Wahl auf Sardinien, wesentlich günstiger als Hotels, aber mit gutem Komfort und Qualität beim Frühstück. Weißenfels, der 2019 im Norden Sardiniens verbrachte, meint, dass sich die Preise der Unterkünfte mehr als verdoppelt hatten. Von Bosa aus gab es wieder Rundfahrten durch die Berge. In Tinnura konnten die Motorradfahrer Wandmalereien – die Murales – an Häusern des Dorfes sehen. Die Motivwahl reicht von Landwirtschaft, Handarbeit bis traditioneller Hirtenverkleidung oder eben auch zu Porträts alter Männer. In der Alleenstrecke belächelten die Reisenden den neuen „Reservekanister“ eines E-SUV: Ein Werkstattwagen hatte ein Dieselnotstromaggregat ausgeladen und ermöglichte damit nach einer Ladezeit von 30 Minuten die Weiterfahrt bis zur 50 Kilometer entfernten Station.

Zurück an der Küste wurde mit einem ausgiebigen Bad in der Brandung der Westküste Adé gesagt, dann ging es über die Berge des Campidano mit dem Monte Limas auf Cagliari zu. Der letzte Regenguss stoppte die Fahrt in Gonnessa für einen weiteren Espresso. Zwei deutsche Touristen aus Sachsen wollten wissen, ob die Motorradfahrer in die Berge unterwegs sind, denn nur dort bekäme man den echten Sardinischen Ziegenkäse. Siggi Baier und Peter Weißenfels waren jetzt neugierig, blieben aber ahnungslos.

In Cagliari wurde das pulsierende Leben der sardinischen Hauptstadt erkundetet. Vorher war Baiers Puls hoch, der Feierabendverkehr durch schmalste Gassen mit kräftigen Steigungen, Gefälle und Kopfsteinpflaster bis zum B&B im Zentrum musste geschafft werden. Einen besseren Platz konnten die beiden sich nicht wünschen, denn am Stadtrand bietet Cagliari tolle Strände und auch flache Seen mit vielen Flamingoschwärmen.

Über die Berge zurück

Zum letzten Teil der Rundreise waren die Navigeräte fast nur noch mit Bergstrecken gefüttert. Die Endurofahrer lieben die Gebirge, um abseits der Straßen ihren Spaß zu haben – ohne Verbotsschilder. Baier und Weißenfels wären fast Opfer von sich gestört gefühlten Hirtenhunden geworden. Gebietsverletzung wurde mit Gebell und Biss in die Hose geahndet. Die Hochplateaus werden auch hier mit Windrädern gepflastert oder Verkehrsteilnehmer fahren an den bekannten Luftwaffenstützpunkten der Nato vorbei. Pittoreske Felsformationen wurden bewundert und umfahren und in der Bergkette Gennargentu gibt es stillgelegte Bergwerke, wie im Ruhrgebiet, in denen Eisenerze und auch Kohle gefördert wurde.

Die Montanstadt Nuori ist das Ziel. Man sieht teilweise sterbende Wohngebiete, aber auch aufstrebende Start-ups. In einem der wenigen Restaurants wurde überraschenderweise auf Deutsch bedient. Baier erfuhr, dass die Wirtin 14 Jahre in Speyer im „Grotto“ bedient hatte und dort auch ihren Mann, den Koch, kenngelernt hatte. Die besten Voraussetzungen, um nach dem echten sardischen Ziegenkäse zu fragen. Sie erfahren, dass die EU ihn verboten hat, weil darin Maden eingenistet sind. Der Koch zierte sich, ließ dann aber wissen, dass sein Bruder in seiner Kneipe den Casu Marzu haben könnte. Weißenfels wollte probieren und so fuhr das Duo los.

Reisen Hockenheimer Motorradtour nach Sardinien 14 Bilder Mehr erfahren

Die Jugend spielte Billard, kickerte, die Älteren träumten beim Bier oder Wein von der guten alten Zeit und Gäste wurden beobachtet, aber waren doch willkommen. Zwei Toastscheiben mit Casu wurden angerichtet. Die Augen sagten im ersten Moment „ekelig“, wenn das Messer die Proteine zerstreifte, aber der Käse schmeckte wie ein Blauschimmel. Nur durch geschicktes Verhandeln mit ein paar Gläsern Primitivo gelang es den mutigen Bikern, einen Laib für die Mittagspausen zu bekommen.

Die Packstrategie wurde geändert, im linken Koffer die Folientasche mit dem Käse und die wenig gebrauchten Dinge. Der rechte Koffer, der nahe am Auspuff hängt, war mit den täglichen Dingen, Baguette, Wurst und Obst bestückt. Nach einer längeren Bergfahrt wurde der Alukoffer auf der Auspuffseite trotz Fahrtwind schon wärmer. Die Mittagspausen in den Parks waren perfekte Picknicks, das Entfalten des Käses aber ein neues Erlebnis. Nach Öffnung der Folientaschen, dem Auffalten der Alufolie und des Wachspapieres sprangen die Maden bestimmt bis zu 30 Zentimeter weit heraus. Während Baier es der Umgebungswärme zuschrieb, war sich Weißenfels sicher, es sei in Baiers Fahrstil begründet. Die Sarden, die sie manchmal beobachteten, schienen begeistert, zustimmendes Lächeln, Daumen hoch und Sätze, die die Deutschen nicht verstanden, bezeugten es.

Über Desulo bis Fonni zog sich wohl die atemberaubendste Kurvenstrecke bis Perdasdefugo, das auch mit Murales geschmückt ist. Hier sollen die meisten Hundertjährigen leben. In der Espressobar wurde berichtet, dass es mehr Männer als Frauen sind, aber die beiden Reisenden seien noch weit weg vom biblischen Alter.

Auf dem nächsten Ritt dieser Genussstrecke zeigte zumindest die Tachonadel auf 100, bevor es hoch zum Monte Scala Manna ging. Einsamkeit, Wald, zwischen den Felsen ein Blick auf das entfernte Meer; das alles sollten sie noch viele Jahre genießen.

Gelegenheit genutzt

Per Zufall wurde Orotelli erreicht. In Tracht gekleidet feierten die Einheimischen den Herbst, eigentlich den Jahreswechsel. Auf dem Platz wurden die stärksten Stiere präsentiert und der Abtrieb der Ziegenherden gespielt. Die Hirten waren mit Holzkohle geschwärzt und ihre Kutten überdeckten die Gesichter. Mit Kuhglocken behängt, entsteht großes Geräusch, sie erschreckten die Kinder und fingen die Mädchen – die Mamuthones erinnern an die alemannische Fasnet. In den kleinen Häusern priesen die Handwerker ihre Produkte an, auch Käse, nur den echten Casu Marzu haben sie nicht.

Der nächste Abschnitt führte durch in die Felsen gehauene Häuser, teilweise noch bewohnt, manche wunderschön in leuchtenden Farben gestrichen – Siedlungen im Bergmassiv, das ist Ulasai.

Es ging vorbei am höchsten Punkt Sardiniens, der Punta La Marmola nach Orgosolo, der bekannten Stätte für Wandmalereien. Die letzte Etappe führte durch die Monti di Alja bis Palau. Die Fähre setzt die Biker nach La Maddalena über. Die spärlich bewohnte Insel hat unzählige einsame Buchten, klaren Blick nach Korsika und einen schönen entspannten Rundweg zum Ausklang nach der Kurvenhatz der vorherigen Tage.

Nach unspektakulärer Fährüberfahrt von Olbia nach Genua mussten Siggi Baier und Peter Weißenfels den Hänger suchen. Navis und deren Besitzer waren unterschiedlicher Ansicht.

In 16 Tagen Motorradurlaub und auf 2600 Kilometern Fahrt hatte Sardinien viel von Land und Kultur erzählt.