Hockenheimer sollen eigenes Obst ernten

Das Gute mit dem Nützlichen verbinden – unter diesem Motto sehen Mitglieder der CDU ihre Aktion, bei der sie zehn circa 80 bis 100 Zentimeter große Obstbaumsetzlinge an Hockenheimer verschenken möchten. „Wir sprechen damit junge Familien an, die in ihrem Garten einen Obstbaum pflanzen wollen, um in wenigen Jahren gemeinsam mit ihren Kindern das Obst selbst pflücken zu können“, erläutert die stellvertretende CDU-Vorsitzende und Initiatorin Bärbel Hesping.

Weiterhin möchte die Union damit alle Hockenheimerinnen und Hockenheimer ansprechen, die mit einem Obstbaum ihr Rasengrundstück oder ihren Garten auflockern und dabei auch noch etwas gegen den Insektenschwund unternehmen wollen. Mit jedem Baum werde auch ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zum Klima geleistet.

Das Besondere an der Aktion: „Wir liefern den Setzling nicht nur aus, wir kommen sogar zu Ihnen in den Garten und pflanzen ihn ein“, bietet CDU-Fraktionssprecher Markus Fuchs an.

Formular auf Homepage nutzen

Zur Teilnahme genügt eine kurze Anmeldung, das Formular kann über die CDU-Homepage www.cdu-hockenheim.de oder telefonisch bei Bärbel Hesping (Telefon 06205/10 21 11) angefordert werden. Sollten mehr als zehn Rückmeldungen eingehen, dann entscheidet das Los.

Die CDU Hockenheim sieht diese Aktion als Erweiterung zum Antrag auf Einrichtung von öffentlichen Streuobstwiesen im Gemeinderat. Nun wendet man sich bewusst an die Bevölkerung in der Hoffnung, dass auch auf Privatgrundstücken wieder mehr Obstbäume gepflanzt werden. Bereits 2021 hatte die CDU einen Antrag auf Einrichtung einer Streuobstwiese gestellt. zg