Hockenheimer Stadthalle mit abwechslungsreichem Programm bis April

Hockenheim. Kulturinteressierte können zum Jahresbeginn wieder aus einem abwechslungsreichen Programm in der Stadthalle wählen. Am Mittwoch, 11. Januar, um 20 Uhr reißen „The Original USA Gospel Singers & Band“ schwungvoll und atemberaubend das Publikum mit. Die afroamerikanische Gospelgruppe mit Liveband und großer Licht- und Bühnenshow bringt das ursprüngliche Gefühl der schwarzen Gospel-kultur authentisch nahe und erzählt deren Geschichte. Von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson bis James Cleveland. Das Ensemble umfasst ausgewählte Spitzensänger, hervorragende Solisten und Musiker, die in einem zweistündigen Programm all das bieten, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude.

Provokant. Gruselig. Unfassbar. Spontan. Lustig. Magisch. Die Magier präsentieren „Die Freakshow Tour“: Am Donnerstag, 26. Januar, um 20 Uhr erleben die Zuschauer unheimliche und extreme Bühnenakte. „Von provokant bis unfassbar ist in dieser Show alles möglich“, heißt es im Begleittext zur Unterhaltungskunst in der Tradition der amerikanischen Freak- und Sideshows.

Bild: MB Management © MB Management

Geister auf der Bühne

Die beiden Künstler Christopher Köhler (der „Bad Boy“) und Lars Ruth (der „Ghosthunter“) präsentieren Nervenkitzel, Mysteriöses, Gruseliges und schaurig-schöne Magie auf den Bühnen der ganzen Nation. Die Enfants Terribles der deutschen Magieszene zeigen, wie die Grenze zwischen Realität und Illusion ineinanderfließen, sich Geister auf der Bühne manifestieren und Gedanken auf unglaubliche Art und Weise gelesen werden. Die beiden beziehen das Publikum interaktiv in die Show mit ein und garantieren Gänsehaut- und Schockmomente.

„Liebe“ ist tragisch, komisch, schmerzhaft, ansteckend: Das ständig mutierende Programm mit dem immer gleichen Titel von Hagen Rether verursacht am Sonntag, 29. Januar, um 18 Uhr wieder nachhaltige Unzufriedenheit mit einfachen Erklärungen und stiftet zum Selberdenken und -handeln an. Es ist kein klassisches Kabarett, was Hagen Rether seinem Publikum serviert, sondern eher ein assoziatives Spiel, ein Mitdenkangebot.

Die großen Hits Italiens

Mit „Eros & Ramazotti – ein Duo im Ausnahmezustand“ gastieren Dietmar Löffler und Tommaso Cacciapuoti, zwei hochkarätige Künstler, die in der deutschen Theaterszene bestens bekannt sind, am Freitag, 3. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle Hockenheim und zelebrieren den Zuhörern eine musikalische Komödie voller Lust, Sehnsucht und Emotionen mit den großen Hits Italiens.

Das verrückte Duo „Eros & Ramazotti“ träumt den Traum vom Plattenvertrag, muss aber auch das ESC-Trauma überwinden. © Brundert

Seit Jahren schmettern Eros Falsoletti und Luigi Ramazotti allabendlich die berühmtesten italienischen Canzonen und Songs im Hotel Paradiso – und werden dafür von Bustouristen als Könige des Belcanto gefeiert. Doch Ramazotti hat genug von gediegener Abendunterhaltung und biederen Schlagern. Er will endlich Karriere machen. Schließlich ist er ein meisterhafter Klaviervirtuose, und Kollege Eros ein Sänger, der schon für Italien beim Eurovision Song Contest angetreten ist – auch wenn er wegen der traumatischen Konsequenzen nicht gern drüber spricht.

Ramazottis genialer Plan führt das Duo durch atemberaubende Turbulenzen in fantastische Höhen und immer wieder in den absoluten Ausnahmezustand. Wird sich ihr großer Traum vom Plattenvertrag erfüllen? Kann Eros sich von seinem ESC-Trauma befreien? Oder wenigstens von seiner Italienallergie? Antworten auf diese Fragen liefert das verrückte Duo aufs Vergnüglichste.

Eine selige Nacht

„Eine Nacht voller Seligkeit“ garantiert die Sängerin, Texterin, Komponistin und Kabarettistin Pe Werner mit ihrer gleichnamigen satirischen Musikrevue am Freitag, 17. Februar, ihrem Publikum. Von Ohrwürmer, Gassenhauer, Hits und Evergreens der goldenen 1920er Jahre, über die braunen 30er. Vom Schwarzhandel übers rosige Wirtschaftswunder, von der Flower-Power-Zeit zum Jetzt und Hier.

Pe Werner gastiert am 17. Februar in der Stadthalle. © von der mehden

Dieses Konzert „voller Seligkeit“ wäre allerdings keine Show von Pe Werner, wenn hier einfach nur Nostalgie geboten würde. Pe Werner singt und plaudert, erzählt ihre Geschichte, die Geschichte des Landes in einer schwarz-rot-goldigen Schlagerette, Geschichte(n) aus tausend und einem Schlager. Peter Grabinger, der „Mann am Klavier“ untermalt und kommentiert Pe Werners ironisch-witzig-melancholisch-autobiographische Zeitreise.

Südtirol ist die Heimat unzähliger erfolgreicher Musiker. Egal, wo sie auftreten, ihre Heimat vergessen sie nie. Und daher ist es nur logisch, dass sich einige der bekanntesten Musiker Südtirols gemeinsam auf die Reise machen, um ihre Fans mit ihrer musikalischen Heimat zu begeistern. Oswald Sattler, die Geschwister Niederbacher, Alexander Rier, das Kastelruther Männerquartett sowie Sängerin und Moderation Nadin Meypo gastieren als Südtiroler Heimatsterne am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr in der Hockenheimer Stadthalle.

Die international gefeierten Musiker haben eine musikalische Liebeserklärung an Südtirol im Gepäck. Ein Abend für die ganze Familie mit guter Laune, Zeit zum Träumen und Abschalten, zum Mitsingen und Schunkeln.

Sie sind erfolgreich. Sie sind erfahren. Sie sind erstaunlich. Und auf Krawall gebürstet. Alte Mädchen (Jutta Habicht, Sabine Urig, Anna Bolk) präsentieren ihr Programm „Macht“ am Samstag, 11. März, um 20 Uhr. Sie haben sich freigetanzt, -gesungen und -gequatscht. Und dabei liebreizende Harmonie verstreut. Doch sie haben ein Problem: Jede der Drei ist ein absolutes Alphatier. Und jede möchte Chefin sein. Messerscharfe Dialoge, mitreißende Songs und multiple Tanzeinlagen, ohne Angst vor Verlusten und unter Aufwendung sämtlicher nachhaltiger Ressourcen: Die drei Gladiatorinnen des Popkabarett beantworten alle offenen Fragen.

Spuren von Nüssen

Das beste Comedyduo des Universums holt aus zum nächsten Streich. Und ja, es wird noch lustiger als jemals zuvor, so zumindest die Ankündigung. Wer geglaubt hat, der Gipfel humoristischen Wahnsinns sei nach 25 Jahren Mundstuhl bereits erreicht, wird mit dem brandneuen Programm „Kann Spuren von Nüssen enthalten“ am Donnerstag, 23. März, um 20 Uhr eines Besseren belehrt. So frisch und abwechslungsreich, so durchgeknallt und schnell, als hätten sich die beiden sympathischen Echopreisträger eine Adrenalinspritze ins vegetative Humorzentrum gedrückt. In bester Mundstuhlmanier geben sich auf der Bühne liebgewonnene, aber auch nagelneue Charaktere die Klinke in die Hand. Immer wieder leuchten satirische Spitzen auf, meist aber geht es um die pure Lust am Blödsinn, die mit ansteckender Spielfreude präsentiert wird.

Vorsicht, die Männer könnten „Spuren von Nüssen“ im Gepäck haben – das Programm von Mundstuhl gibt zumindest einen Hinweis darauf. © Mundstuhl

In Zeiten von stets erhobenen Zeigefingern, Gendersternchen und Political Correctness machen „Mundstuhl“ weiterhin Späße über alles und jeden. Und das Beste ist: Man darf und muss herzhaft darüber lachen. Die beiden Comedians und Podcaster Lars Niedereichholz und Ande Werner gelten als das erfolgreichste und wandelbarste Comedy-Doppel Deutschlands und erreichen in ihrem neuen Programm eine geradezu irrwitzige Pointendichte.

Johnny Cash ist wieder da

Es ist unglaublich, aber wahr: Johnny Cash ist wieder da. Paulis das Veranstaltungsbüro zeigt „The Johnny Cash Show presented by The Cashbags“ nun endlich nach diversen Verlegungen am Samstag, 1. April, um 20 Uhr in Hockenheim. Die Legende des „Man in Black“, einem der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts und mit weltweit einer Milliarde verkauften Alben einem der meistverkauften Künstler aller Zeiten, lebt in den „Cashbags“ weiter, Europas erfolgreichstem Johnny Cash Revival um US-Sänger Robert Tyson. Nichts wird hier eins zu eins kopiert, und trotzdem ist alles echt, live und wie damals. Fans dieser Musik und dieser Epoche müssen dies erlebt haben, verspricht die werbende Textbegleitung.

Nach langer Zwangspause kommt Chako Habekost am Freitag, 28. April, um 20 Uhr zum zweiten Mal mit seinem neuesten Programm „Life is ä Comedy“ zurück auf die Bühne der Stadthalle. Comedyantisch und nachdenklich zugleich. Und so persönlich, direkt und ungeschminkt wie noch nie zuvor in seiner 30-jährigen Karriere. lj