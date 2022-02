Hockenheimer übersetzt "Der kleine Prinz" auf ungarndeutschen Dialekt

„Der kleine Prinz“ ist das Spätwerk von Antoine de Saint-Exupéry, in dem er all jene Themen verdichtet, mit denen er sich zeitlebens beschäftigte. Es kann konkret und allegorisch gelesen werden, spricht Kinder und Erwachsene gleichermaßen an. Der in Neckarsteinach ansässige Verlag „Edition Tintenfaß“ legt nun den Klassiker im Dialekt der Ungarndeutschen vor, übersetzt von dem in Hockenheim lebenden Rolf Thum.

Es handelt sich dabei bereits um die 160. (!) Übertragung des „Kleinen Prinzen“. „Unser Verlag kann ihn von Alemannisch bis Zazaki anbieten, in Sprachen und Dialekten aller fünf Kontinente“, erklärt Alison Sauer, Tochter von Walter und Nadine Sauer, die den Verlag 2001 als Familienunternehmen ins Leben riefen. Das Verlagsprogramm ist mit klassischen Kinderbuchtiteln dem Erhalt dieses Kulturguts sowie der Förderung und Verbreitung bedrohter Sprachen und Mundarten gewidmet.

2 Bilder Autor und nun auch Übersetzer: Rolf Thum schreibt seit Langem. © HMV

Nun also „Der klaani Prinz“, wie es auf Ungarndeutsch (auch Donauschwäbisch genannt) heißt. Rolf Thum kannte die Verlegerfamilie von der „Kleinen Buchmesse im Neckartal“ (Neckarsteinach) und dachte sich: „Wenn es gelingt, dieses sehr anspruchsvolle Werk auf Kurpfälzisch, Kölsch oder Wienerisch zu übersetzen, muss dies auch auf Donauschwäbisch gelingen.“ Die Familie seiner Mutter stammt nämlich aus dem Ort Budakeszi, westlich von Budapest. Eigentlich waren es echte Budapester, die in den 1930ern nach Budakeszi umgezogen sind. 1946 wurden sie aus Ungarn ausgewiesen und brachten ihren Dialekt mit in die Kurpfalz, wo sie sich im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim niederließen.

Von Oma und Tante gelernt

„Immer wenn ich bei meiner Oma mütterlicherseits war, hörte ich Ungarndeutsch. Und auch von einer Tante, die bei meiner berufstätigen Mutter den Haushalt führte. Es machte mir Freude, selbst so zu reden, und bereits im Alter von Mitte 20 sammelte ich typische Sprüche und Wörter und erstellte für meine Familie ein kleines Büchlein mit Geschichten in diesem Dialekt zusammen“, erklärt Rolf Thum im Gespräch mit unserer Zeitung.

Damals sei es ihm auch gelungen, eine kleine Anekdote mit dem Dialog zweier Streitender in der Heimatzeitung der Ungarndeutschen „Unsere Post“ zu veröffentlichen. Gerade wenn gestritten werde, zeige der Dialekt, was in ihm stecke. Wenn es zum Beispiel auf Hochdeutsch heiße: „Da gehört mit der Peitsche reingeschlagen“, klinge das lange nicht so, wie wenn es laute: „Do ghearat mit der Korwatschn dranei gschlogn!“

Doch wie aber klingt der „Kleine Prinz“ auf Ungarndeutsch? Wie klingt es, wenn so zentrale Themen wie die Suche nach einem Lebenssinn, nach Liebe und Freundschaft in diesem dem Wienerischen gar nicht so unähnlichen Dialekt daherkommen? (Wobei jeder Wiener sofort merken würde, dass es eben kein Wienerisch ist.) Wenn die Weltsicht der Erwachsenen infrage gestellt wird und letztendlich sogar der Tod neu – als möglicher Weg zurück zu sich selbst – beleuchtet wird?

Zeit fürs Wesentliche nehmen

„Mei Gehäimnis is gaunz aafoch: Guat seh kau ma nur mitn Herzn. Aof dejs, wous aukummt, dejs sehng die Aong net.“ So lautet die zentrale Botschaft, die ein schlauer Fuchs dem kleinen Prinzen einflüstert. Oder als es darum geht, einen Freund zu finden: „Waunn du an Freind haum wüst, noch moch mi zauhm.“ Einen anderen Menschen „zähmen“, sich Zeit nehmen für das Wesenstliche im Leben, das, was man nur mit dem Herzen sehen kann, darauf kommt es an.

Und interessanterweise scheint diese Botschaft in einem Dialekt verabreicht noch eindringlischer. Vielleicht, weil Dialekte in erster Linie der gesprochenen Sprache zugeordnet werden. Vielleicht, weil sie infolgedessen näher dran sind an den Menschen. Denn hat man nicht auch bei „Der klaani Prinz“ das Gefühl, der Fuchs würde direkt vor einem stehen und zu einem sprechen? Ist es nicht so, als hätte man ihn selbst zum Freund?