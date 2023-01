Hockenheim. Erstmals seit 2020 können die Hockenheimer Vereine wieder die Möglichkeit nutzen, um sich in der Stadthalle beim Neujahrsempfang der Rennstadt zu präsentieren. An den insgesamt 21 Ständen herrscht seit 18 Uhr geschäftiges Treiben. Höhepunkt wird die Abendveranstaltung ab 19.30 Uhr sein, bei der Oberbürgermeister Marcus Zeitler seine Neujahrsrede halten und die Band "Me and the Heat" anschließend für Stimmung sorgen wird.

