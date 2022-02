Eine große Welle der Hilfsbereitschaft und Unterstützung ist in Hockenheim nach den dramatischen Ereignissen des Brands in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete vom Donnerstagabend in Bewegung gekommen. Die Bewohner des Gebäudes im Pfälzer Ring, die all ihre Habe bei der Evakuierung zurücklassen mussten, werden von verschiedenen Seiten unterstützt und haben teilweise eine gute

...