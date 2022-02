Hockenheimer Verwaltung für Bürger besser erreichbar

Die Stadtverwaltung setzt seit einigen Jahren zunehmend die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen um. Dadurch können viele Anlie-gen bequem von zu Hause aus erledigt werden – eine echte Hilfe während der Corona-Zeit und darüber hinaus auch noch kunden- und bürgerfreundlich, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Für Oberbürgermeister Marcus Zeitler sei das ein Herzensanliegen. Mit dem neuen Jahr ist dabei ein weiterer Schritt dafür so gut wie geschafft: das Telefonieren in der „digitalen Wolke“ mit der neuen cloud-basierten Telefonanlage. Das heißt, dass alle Funktionen einer lokalen Telefonanlage ab sofort virtuell über den digitalen Server abgewickelt werden, was eine Reihe von Vorteilen bringt. Sichtbarstes Zeichen für die Bürger ist die Einführung der neuen Telefonnummern in der Verwaltung vor rund einem Monat (wir berichteten).

Die Einführung der neuen cloudbasierten Telefonie beschäftigte das IT-Team der Stadtverwaltung ein dreiviertel Jahr lang. Nach dem Beschluss im Gemeinderat im vergangenen Juni und den Vorbereitungen auf die Umstellung tauschten Viola Settegast, Christian Schleyer, Cem-Ali Kurultay, Peter Hartmann und Dennis Kullmann mit dem externen Partner Ostertag DeTeWe knapp 300 Telefongeräte aus. Davon waren neben dem Rathaus auch die Stadtbibliothek, die Stadthalle und die städtisch genutzten Immobilien Ottostraße 2 und Obere Hauptstraße 7 betroffen. Die Schulen folgen Anfang März. Aktuell werden die Beschäftigten zur neuen Anlage geschult.

„Diesen Schritt wollten wir schon länger unternehmen. Die bisherige Telefonanlage war seit dem Jahr 2011 in Betrieb. Der Schritt hin zum cloudbasierten Telefonieren war daher zeitgemäß, folgerichtig und bietet etliche Vorteile“, sagt Viola Settegast, Leiterin der IT-Abteilung der Stadtverwaltung Hockenheim. „Der Administrations- und Wartungsaufwand verringert sich“, ergänzt ihr Kollege Christian Schleyer.

Von überall nutzbar

Die neue Telefonie sei von überall nutzbar, lediglich ein Internetanschluss ist erforderlich. „Außerdem sind die Stadtverwaltung und ihre Außenstellen jetzt mit einem einheitlichen Nummernkonzept und einer einheitlichen Kopfnummer, der 21, erreichbar“, ergänzt er.

Neben den internen Vorzügen der neuen Technik gibt es auch für die Bürger praktische Vorteile. Die Stadtverwaltung hat mit der Firma ProEmotion ein Sprachdialogsystem eingeführt. „Dies hat zur Folge, dass die Bürgerinnen und Bürger schneller mit dem entsprechenden Mitarbeitenden verbunden werden und ihr Anliegen besser gelöst werden kann“, berichtet Christian Schleyer.

Damit möchte die Stadt einem gelegentlich geäußerten Kritikpunkt entgegenwirken. Wenn Mitarbeitende nicht erreichbar waren, ging der Anruf teilweise ins Leere. Das neue Sprachdialogsystem ist mit einem Anrufbeantworter gekoppelt, so dass jetzt eine Sprachnachricht hinterlassen werden kann. zg