Hockenheimer Verwaltungsfachangestellte absolviert zweitbeste Prüfung

Mit Bestnoten hat Alina Müller ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten mit der Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung abgeschlossen. Mit 97 von 100 Punkten und der Abschlussnote „Sehr gut“ hat sie von allen 656 Prüfungsteilnehmern in Baden-Württemberg die zweitbeste Leistung erzielt, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Wir gratulieren Alina Müller sehr herzlich zu dieser hervorragenden Leistung und sind stolz, eine so kompetente Auszubildende bei der Stadt Hockenheim zu haben“, äußert sich Oberbürgermeister Marcus Zeitler sehr erfreut über das Zeugnis.

Alina Müller hat während ihrer Ausbildung nahezu alle Stationen und Abteilungen bei der Stadtverwaltung Hockenheim durchlaufen und durch ihre guten Leistungen die übliche dreijährige Ausbildungszeit um ein halbes Jahr verkürzen können. „Am besten gefallen hat es mir dabei in den Fachbereichen Personal und OIS, also Organisation, IT und zentraler Service“, blickt sie zurück.

