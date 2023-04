Hockenheimer wandert auf den Spuren des Heiligen Franziskus

Hockenheim. Wenngleich im Volksmund der Stockeinsatz der Nordic-Walker manchmal belächelt und der Rucksack der Wanderer als Lagerort für Schokoriegel und Getränkeflaschen im Schlafsack abgetan wird, so bekommen diese Dinge auf einer Pilgertour eine hohe Bedeutung beigemessen. Auch Markus Fuchs, der beim Skiclub Hockenheim einen Vortrag über seine Erlebnisse hielt, war mit Stöcken auf steinigen Pfaden unterwegs, welche ihm Stütze und Rhythmus gegeben haben. Der Rucksack unterlag schon vor der Abreise einer Gewichtskontrolle. Das gewünschte Packgut von 18 Kilogramm musste auf die Hälfte gedrückt werden, um mit Kamera und Wasserflasche auf dem Pilgerweg wörtlich erträglich zu sein.

„Der Weg ist das Ziel“ definiert hier die Grenzen dessen, was eine Person leisten kann. Als absolut notwendig bezeichnete der Referent die stabilen, eingelaufenen Wanderschuhe und ein zusätzlich gewisses Training. Fuchs war vorher auf drei größeren Wochenendwanderungen unterwegs. Im Rucksack – wenn auch nicht gewichtsintensiv – dürfen Ohrstöpsel nicht fehlen, um in den Gemeinschaftsunterkünften Ruhe in der Nacht finden zu können. Die Pilgerherbergen waren Mehrbettzimmer, oft nur mit Stockbetten ausgestattet und entsprechend eng in der Privatsphäre.

Der heilige Franziskus wird oftmals als Lieblingsheiliger des Christentums bezeichnet. 1181 oder 1182 im italienischen Assisi geboren, entstammte er einer wohlhabenden Familie und nahm an zwei Kriegen teil. Die dort erlangten Erkenntnisse brachten Franziskus zum Leben in vollkommener Armut. Er begründete den Orden der Minderbrüder, aus dem später auch die Franziskaner hervorgingen.

Markus Fuchs legte in seinem Vortrag durch Bild und Erklärungen die Franziskus-Stationen dar, was dessen Leben ausmachte und in welcher Umgebung er lebte. Fuchs pilgerte in einer elfköpfigen Männergruppe im September sieben Tage auf den Spuren des Heiligen. Organisiert hatte dies die evangelische Erwachsenenbildung und die Erzdiözese Freiburg.

Das Kloster La Verna ist ein Ort der Mystik und Magie

Die ersten Tagesetappe führte zum Kloster von La Verna, ein Berg, der von den Franziskanern als der heiligste Berg bezeichnet wird, noch vor den in der Bibel genannten Gottesbergen. „Ein einsam gelegener Ort, mitten in einer Landschaft, die wir heute als traumhaft, beinahe idyllisch bezeichnen würden. Ein Ort, der viel Magie und Mystik ausstrahlt und somit zum Nachdenken, Beten und Meditieren einlädt“, so der Referent. Dieser Eindruck sollte sich bei allen weiteren Stätten wiederholen. Denn egal, ob das Kloster La Verna, die Einsiedeleien von Montecasale oder von Assisi – sie alle strahlen eine ähnliche Faszination aus, wie der Hockenheimer verdeutlichte.

Fuchs konnte den Zuhörern schnell darlegen, dass diese Orte damals und heute nicht der Erholung dienten. „Selbst in den immer noch heißen Septembertagen war es hier abends bereits relativ kühl. Im Winter wird es ungemütlich kalt und feucht – es ist offensichtlich, dass Franziskus keine Rücksicht auf seine Gesundheit und seinen Körper nahm und bewusst solche einsamen Orte wählte, um Gott möglichst nahe zu sein“.

Darin dürfte wohl auch seine Popularität begründet sein: sein Leben nahe der Natur, seine vollkommene Armut, seine Liebe für die Tiere und seine Neigung, Dinge ganz anders zu machen. Die Bildsequenzen streifen über die tolle Landschaft Umbriens, die die Stimmungen auch bei den Zuschauern hervorriefen. Der Gedanke an friedliches und bescheidenes Leben wurde nachvollziehbar.

Das Leben eines Pilgers ist alles andere als ein Erholungsurlaub

Das heutige Leben eines Pilgers beschreibt Fuchs als „durchgetaktet“: Aufstehen um 5.50 Uhr, kurzes Frühstück und Morgengebet. Ab 7.30 Uhr Aufbruch, bevor man die im Durchschnitt 25 Kilometer langen Tagesetappen zwischen 15 und 16 Uhr beendet. Dann duschen, Wäsche waschen und ausruhen oder Besichtigung des Zielorts, Abendgebet und Abendessen. „Es ist alles andere als ein Erholungsurlaub, aber Sie erleben und lernen unglaublich viel“, so Fuchs.

Die Pilgergruppe erwanderte in sieben Tagen zirka 170 Kilometer und überwand über 6000 Höhenmeter. Dabei zeichneten sich die Wege durch ein stetiges Auf und Ab, sehr viel Geröll, und vor allem durch vollkommene Einsamkeit aus: „Tagsüber ist man mit sich und dem Weg vollkommen alleine“, resümiert der Dozent. Es gab Strecken ohne GPS-Empfang. So wurden auch zwei Mitpilger tagsüber „verloren“, die dann aber abends in der Herberge, dank eines Landwirts, wieder eintrafen.

Auch Fuchs, der ohne die Hilfe der Einwohner die Unterkunft nicht gefunden hätte, erging es ähnlich. Er konnte seine hochmoderne Technik nicht nutzen. „Nach einem Wolkenbruch habe ich es nicht geschafft, das Handy zu entsperren. Meine Finger waren vollkommen aufgeweicht“. Das Abschlusserlebnis schlechthin: Völlig durchnässt in Assisi angekommen, aber mit der Erkenntnis, dass die Kraft der Natur, das Besinnen auf Wesentliches, die Erfahrung der eigenen körperlichen Grenzen in der Wanderung über ein kleines Stück Welt den Kopf befreit.

Zum Abschluss des informativen und kurzweiligen Vortrages murmelten doch einige der Besucher „sowas möchte ich auch mal gerne laufen und diese Eindrücke aufnehmen“. Der Frage „wann der Skiclub denn nun Walking Runden mit Stöcken, Rucksack und Schweigerunden anbietet“ blieb Organisator Siggi Baier schmunzelnd die Antwort schuldig.