Hockenheim. Lichtschalter ein oder aus? Klimaschutz – ja oder nein? Weltweit stimmen Menschen, Städte und Unternehmen während der 15. Earth Hour für mehr Klimaschutz. Deshalb ging am Samstagabend auch am Wasserturm um 20.30 Uhr das Licht für eine Stunde aus. Er wurde wie bekannte Bauwerke in allen Städten der Welt symbolisch in Dunkelheit versetzt.

Martina Wilk, Werkleiterin der Stadtwerke Hockenheim, sagte im Vorfeld der Aktion: „Die ,Earth Hour’ zeigt, wie Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten kämpfen.“

Nur die Straßenlaternen rund um den Wasserturm leuchten – das Bauwerk selbst ist am Samstagabend dunkel. © Lenhardt

In Deutschland steht die weltweite Aktion 2021 ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Die nächsten zehn Jahre seien entscheidend, um eine Eskalation der Klimakrise zu verhindern. Wenn es nicht gelingt, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, drohen katastrophale Konsequenzen – für Mensch und Natur. Jede sechste Art könnte aussterben, Wetterextreme werden häufiger – Waldbrände, Dürren und Überflutungen heftiger. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet.