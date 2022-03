Die definierten Muskeln an den Armen sind durch das trägerlose Shirt, das Christine Kalus bei ihrem Training trägt, gut zu erkennen. Täglich ist sie im Sports Island in Hockenheim und trainiert bis zu zwei Stunden. Sie unterstützt aber auch das Team des Fitnessstudios und steht Trainierenden mit Rat und Tat zur Seite. Die 43-Jährige, die auch in der Rennstadt lebt, ist Bodybuilderin, liebt

...