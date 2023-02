Hockenheimerin fällt Betrug zum Opfer - und hat trotzdem Glück

Hockenheim. Opfer eines Betrugs ist eine 64-jährige Frau am Sonntag geworden. Laut Polizei meldete sich da per Messengerdienst Whatsapp eine unbekannte Person bei der Hockenheimerin und gab sich als ihr Sohn aus. In der Nachricht hieß es, dass das Handy des Sohns kaputt sei und er Geld für ein neues Gerät benötige. Im Glauben ihrem Sohn zu helfen, überwies die Frau dem Betrüger über 1700 Euro.

Die Bank der Frau teilte ihr zwei Tage später mit, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen ist. Die Frau hatte Glück im Unglück, denn die Bank erstattete den gesamten Betrag. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet einmal mehr um Vorsicht bei Whatsapp-Nachrichten oder SMS von angeblichen Familienangehörigen, die auf diese Art und Weise um Geld bitten.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsphänomenen sowie Verhaltenstipps stellt die polizeiliche Kriminalprävention hier zur Verfügung.