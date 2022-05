Hockenheimring steigt in den Markt virtueller Rennspiele ein

Das dürfte der emissionsärmste gut dotierte Vertrag sein, den der Hockenheimring abgeschlossen hat. Er verursacht weder Motorgeräusche noch Verkehr bei der An- und Abreise. Denn er findet ausschließlich virtuell statt. Die Hockenheim-Ring GmbH hat an das Unternehmen Animoca Brands mit Sitz in Hongkong die Lizenzrechte vergeben, um den Hockenheimring Baden-Württemberg in sein Programm von Blockchain-Rennspielen aufzunehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Unternehmen Animoca Brands hat sich darauf spezialisiert, digitale Eigentumsrechte für Spiele und das Metaverse voranzutreiben, heißt es in einer Pressemitteilung des Hockenheimrings, die von Fremdwörtern nur so wimmelt. Facebook-Chef Mark Zuckerberg erklärt Metaverse als „nicht mehr nur Internet, auf das man draufschaut. Man nimmt daran teil, bewegt sich darin.“

Auf Fachbegriffe hat sich auch Jorn Teske, Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH, in seinem Statement zum Vertragsabschluss eingestellt: „Wir sind sehr stolz und froh, unseren ersten Schritt ins Metaverse an der Seite von Animoca Brands zu gehen, eines der führenden Blockchain-Gaming-Unternehmen und ein wahrer Pacemaker im Bereich der Bereitstellung von digitalen Eigentumsrechten für Gamer.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema 90 Jahre Hockenheimring 30.000 Gratulanten beim „Motorsport-Volksfest“ zum Jubiläum des Hockenheimrings Mehr erfahren Bürgerinitiative Pro Stadtwald C4 Nachhaltigkeit in Nachbarschaft der Rennstrecke Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Autoklassier-Börse (mit Fotostrecke) Veterama auf dem Hockenheimring erfreut Oldtimerfans Mehr erfahren

Als Marke begehrt

Dass der Hockenheimring nun zu den ersten offiziell lizenzierten Rennstrecken von „REVV Motorsport“ gehört, unterstreiche einerseits die Stärke des Rings als Marke und öffne ihm andererseits den Zugang zu völlig neuen Zielgruppen und einer neuen Dimension von Fan-Engagement. „Die wirtschaftlichen Potenziale, die daraus für uns als Lizenzgeber resultieren, machen das Ganze auch als Business Case überaus interessant“, sagte Teske.

„REVV“ ist eine digitale Währung, deren Vermögenswerte Token genannt werden. Das asiatische Unternehmen will den Ring in verschiedene Produkte des „REVV“-Motorsport-Universums integrieren sowie NFTs („Non-Fungible Token“, übersetzbar mit „einzigartiger Vermögenswert“) produzieren und verkaufen, die einen Teil des Eigentums am Hockenheimring innerhalb des „REVV“-Ökosystems darstellen.

Den Fans weltweit wird damit die Möglichkeit gegeben, nicht nur virtuell auf dem Hockenheimring Rennen zu fahren, sondern ein virtuelles Stück der traditionsreichen Rennstrecke in dieser digitalen Währung zu erwerben und damit handeln zu können. Inhaber von Hockenheimring-NFTs erhalten passiv einen Anteil an den Eintrittsgeldern, Sponsorengeldern und/oder Veranstaltungseinnahmen, die auf der virtuellen Rennstrecke in allen „REVV“-basierten Spielen erzielt werden, in denen sie enthalten sind.

Wem das ein bisschen viele neue Begriffe sind, ist in guter Gesellschaft: Jorn Teske gesteht, dass er sich selbst auch erst in diesen Kosmos einarbeiten musste.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Keine Exklusivrechte

Die konkrete Umsetzung steht übrigens noch aus: Weder Spiele noch die virtuelle Währung sind schon auf dem Markt. Animoca sei bei der Entwicklung, könne aber noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin nennen: „Die haben gefühlt Hunderte Projekte gleichzeitig im Business und wachsen in einer Geschwindigkeit, dass einem ganz schwindlig wird“, sagt Teske.

Wichtig sei der Ring GmbH gewesen, dass Animoca die Rechte nicht exklusiv erworben hat. Sollte ein weiteres Unternehmen eine ähnliche Anfrage stellen, wäre der Abschluss mit Animoca kein Hinderungsgrund. Aktuell sei aber kein weiteres Interesse angemeldet, erklärt der Ring-Geschäftsführer. Beliebig vermehrt werden sollen die NFTs, also die virtuellen Vermögensanteile, aber nicht. Das Charakteristische sei, dass sie verknappt werden, um ihren Wert zu sichern.

Teske legte den Schwerpunkt beim Vertragsabschluss auf eine gewisse Sicherheit und Planbarkeit. „Wir haben fest verankerte Beträge über die Vertragslaufzeit, die wir garantiert bekommen.“ Der Hockenheimring ist also nicht abhängig vom Interesse der Käufer an den Produkten.

Er unterstreicht, was ihn an dem Geschäft überzeugt: „Wir haben keinerlei Risiko, weil wir keinen physischen Einsatz und keine personellen Ressourcen einbringen.“ Wobei er betont, dass der Vertrag nur deshalb funktioniert, „weil wir eine begehrte Marke sind.“

Spielen, um zu verdienen

Für die Vertragspartner in Asien sei der Ring „schon eine ganz große Nummer“ und die Pressemitteilung über seine Aufnahme ins Animoca-Portfolio habe eine Menge Feedback ausgelöst. Das schlägt sich auch finanziell nieder: Der Vertrag habe ein jährliches Volumen auf dem Niveau der größten Sponsoren des Rings, sagt Jorn Teske, ohne konkrete Zahlen zu nennen. „In dem Markt ist eben unheimlich viel Geld, weil unheimlich viele Leute daran glauben, dass es funktioniert.“ Animoca sammle Hunderte Millionen Dollar Investorengelder ein, um sie in Lizenzen zu stecken.

Der Grundgedanke dabei laute „Play to earn“, also spielen, um zu verdienen. Wer einen virtuellen Teil des Hockenheimrings erworben hat, kann darauf hoffen, dass dieser an Wert zulegt, aber auch als digitaler Miteigentümer an virtuellen Startgeldern mitverdienen.