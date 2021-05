Hockenheims OB Zeitler: „Hier passiert halt immer etwas“

Wo kann Hockenheim mit Familienfreundlichkeit punkten?

OB Marcus Zeitler: Als Große Kreisstadt bietet Hockenheim Familien alles, was ansonsten nur größere Kommunen wie Heidelberg vorhalten. Wir sind beispielsweise ein Bildungszentrum in der Region und bieten alle möglichen Schultypen: von der Grund,- über die Werkrealschule, eine Berufsschule und ein Gymnasium vor Ort. Damit haben Eltern und Kinder kurze Wege. Sie müssen nicht erst weite Strecken im Rhein-Neckar-Kreis zurücklegen. Dieser Vorteil bringt eine große Zeitersparnis für Familien mit sich. Die Freizeitangebote sind ein weiterer Punkt für Hockenheim. Mit dem Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) und un-serem Gartenschaupark haben wir zwei grüne Lungen, in denen Familien Natur hautnah erleben können. Beide Orte bieten sich an, dort gemeinsam spazieren zu gehen, Zeit zu verbringen oder einfach die Seele baumeln zu lassen. Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Corona-Fallzahlen sind solche schönen Orte nicht zu unterschätzen, wenn einem zu Hause mal wieder die Decke auf den Kopf fällt. Außerhalb von Corona haben wir für Familien zahlreiche kulturelle Einrichtungen. Dazu gehört der Hockenheimring für Familien mit älteren Kindern, über den ich aber nicht viel sagen muss. Mit unserem Aquadrom, unserem Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk, unserem Kulturhaus, unserem Jugendzentrum und unserer Stadthalle müssen wir uns in der Region auch nicht verstecken. Sie stärken unsere Rolle als das Zentrum in der Region. In Hockenheim passiert halt immer etwas – für Familien und Kinder jeglichen Alters.

In welchen Bereichen muss Hockenheim ausgebaut werden, um noch familienfreundlicher zu sein?

Zeitler: Eine wichtige Aufgabe ist natürlich der Ausbau der Betreuungskapazitäten für Kinder im Alter von unter und über drei Jahren. Hier besteht nach wie vor eine große Nachfrage bei jungen Familien. Ganz oben steht auch der Ausbau des Digitalisierungsgrades im Rathaus. Die Umstellung aller behördlichen Leistungen auf digitale Formate ist für Familien eine Erleichterung, um bestimmte Dinge zu beantragen. Das betrifft auch die Rolle der Stadt als Arbeitgeber: Eine flexible Arbeitszeitregelung und mobiles Arbeiten sind Faktoren, die die Stadt als familien-freundlichen Arbeitgeber attraktiv machen. Nur so können wir Familien dafür begeistern, in Hockenheim zu leben und zu arbeiten, etwa bei der Stadtverwaltung.

Schränken die Schilder am HÖP mit Verhaltensaufforderungen nicht Familien und deren Kinder beim Spielen ein?

Zeitler: Ja und nein. Die Aussage stimmt insoweit, als dass die Schilder gewisse Verhaltensweisen fordern und zur Achtsamkeit für die Natur aufrufen. Wir versuchen damit, die Bevölkerung aufzuklären und zu sensibilisieren. Das ist auch richtig, schließlich soll das HÖP Natur, Tier und Mensch zu Gute kommen. Damit möchten wir aber den Kindern das Spielen am HÖP nicht generell verbieten. Wir möchten nur erreichen, dass dabei auch auf die Natur Rücksicht genommen wird und die Kinder lernen und verstehen, dass die Natur und der Mensch zusammengehören. Gegenseitiger Respekt und eine gegenseitige Rücksichtnahme führen dazu, dass alle Generationen und alle Lebensformen harmonisch miteinander existieren können.

