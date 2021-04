„So hell, so familiär, dazu der große Garten“, Oberbürgermeister Marcus Zeitler ist begeistert von der Demenz-Wohngruppe 2 im Juliane-Juchli-Haus. Herzlich begrüßte Olga Knaub, die Leiterin der Wohngemeinschaft für an Demenz erkrankte Menschen, den OB. Eine der Mieterinnen machte gar einen Hofknicks, Zeitler fühlt sich geehrt. Er wünscht den am Frühstückstisch Sitzenden „Guten Appetit!“ Dabei schweife sein Blick über die Marmeladentöpfe, die Müslischalen. Er streichelt die Katze auf dem freien Stuhl daneben. Solch eine Atmosphäre hatte er nicht erwartet. „Das ist super“, sagt er immer wieder.

Die kirchliche Sozialstation hatte Marcus Zeitler zum ersten Geburtstag der Wohngemeinschaft für an Demenz erkrankte Menschen eingeladen. Eingezogen waren die acht Mieter und Mieterinnen am 1. April des vergangenen Jahres, kurz vor dem harten Lockdown. Es gab keine Einweihungsfeier, keine Glückwünsche – dafür einen schweren Beginn: Angehörige durften die Ihren nicht wie gewohnt besuchen, Fortbildungen und Besprechungen für das 13-köpfige Mitarbeiter-Team konnten nicht stattfinden.

Gemeinsame Aktionen

Und doch hat sich die WG zu einer Gemeinschaft zusammengefunden wie in einer Familie. Es wird gemeinsam gekocht, die Wäsche versorgt, es wird spazieren gegangen, Karten und Mensch-ärgere-dich-nicht gespielt, im Sommer haben die Männer den Rasen gemäht, erfährt der Oberbürgermeister. „Solche guten Kontakte zu haben“, antwortet er, „ist doch ideal, wenn man zu Hause alleine nicht mehr zurechtkommt. Kontakte sind das Allerwichtigste im Alter.“

Pflegedienstleister Micha Böbel führte weiter aus, dass an Demenz erkrankte Menschen zu Hause oft in einer anderen Welt wie ihre Angehörigen leben. Das mache Zusammenleben schwierig. „Hier in der WG jedoch darf jeder sein, wie er ist. So wie er ist, ist er recht.“ Ein Zusammenleben in dieser Art in Wertschätzung und dem Mithineinnehmen dessen, was jeder Einzelne noch kann, habe bei mehreren schon dazu geführt, dass weniger Medikamente notwendig waren, dass Weglauftendenzen abgenommen haben. „Auf solche Erfolge“, fügte Marcus Zeitler sofort ein, „können Sie richtig stolz sein. Die Konzeption ihrer WG überzeugt mich voll und ganz.“

Im Anschluss lud Böbel den Oberbürgermeister in den mit Blumen geschmückten großen Besprechungsraum der Sozialstation im Nachbargebäude ein. „Und wie kommt ihr mit Corona klar?“ Diese Frage brannte dem Oberbürgermeister auf der Seele. Micha Böbel berichtete von den anfänglichen schweren Zeiten, als die Schwestern selbst die ersten Masken nähten, Desinfektionsmittel knapp und Schutzkleidung schwer zu bekommen war. Mitarbeiterinnen mit kleinen Kindern zu Hause hätten anfänglich Angst gehabt, in die Häuser zu gehen. Doch nach und nach habe sich die Situation normalisiert.

Inzwischen seien die Bewohner der beiden WGs und die Mitarbeiter, die es wollten, geimpft. Schwester Ulla Kurz teste alle zweimal pro Woche. Das ergebe 600 Testungen im Monat. Für alle Beteiligten sei es ein neuer schwieriger Weg gewesen, der begangen werden musste. „Für Mitarbeitende wie für die uns am Herzen liegenden Hilfebedürftigen galt es, Anpassungen anzunehmen. Die psychischen Belastungen waren und sind präsent. Aber ansonsten sind wir bisher gut durch die Corona-Krise gekommen“, sagte Böbel. „Drei WG-Mieter waren erkrankt, dazu unser FSJler. Doch bei allen ergab sich, Gott sei Dank, kein schwerer Verlauf.“ Marcus Zeitler interessierte sich sehr für alle Details.

Unterstützung wegen E-Mobilität

Mit dem Blick nach draußen auf den Parkplatz der Sozialstation hinter dem Juchli-Haus erkundigte er sich nach der Größe der Station und den Fuhrpark. „Wir haben inzwischen 110 Mitarbeiter plus 70 Personen mit Ehrenamtsverträgen in der Nachbarschaftshilfe. Sie versorgen neben den Mietern unserer WGs Pflegebedürftige in Hockenheim, Reilingen, Neu- und Altlußheim. Alle Fachkräfte sind dabei mit unseren 28 Dienstfahrzeugen unterwegs“, erläuterte ihm Ulli Beer, der Geschäftsführer der Sozialstation.

„Und wie sieht es aus mit E-Mobilität?“ wandte OB Zeitler sofort ein. Die Diskussion ging hin und her über die Vorteile wie Nachteile der E-Autos. Am Ende bot Zeitler an, die Sozialstation könne sich an ihn wenden, wenn sie ihren Fuhrpark auf E-Fahrzeuge umstellen wolle und Ladesäulen auf ihrem Parkplatz bräuchte. Er würde, wenn es soweit ist, die Stadtwerken mit der Sozialstation zusammenbringen. Über dieses Entgegenkommen freuten sich Esther Kraus und Hanni Schneider vom Vorstand sehr: „Wir werden auf Sie zurückkommen.“

„Und wie sieht es mit Azubis aus?“, fragte der Bürgermeister. „Selbstverständlich bilden wir aus“, bekam er von Pflegedienstleiter Böbel zur Antwort. „Wir sind Nadelöhr-Einrichtung und bekommen unsere Schüler und Schülerinnen von der Luise-Otto-Peter-Schule. Fünf Schwestern haben zum Beispiel die Ausbildung zur Praxisanleiterin gemacht. Und das Schöne,“ so ergänzte Geschäftsführer Ulli Beer, „immer wieder kommen auch ehemalige Azubis nach ihrer Ausbildung wieder zu uns zurück.“ Azubis auszubilden und sie später zu beschäftigen, etwas Besseres könne einem nicht passieren, meinte Marcus Zeitler:. Das ist wie ein Sechser im Lotto.“

Nur Gutes gehört

Wie im Flug ist die Zeit verstrichen. „Wir danken Ihnen für Ihren Besuch“, so verabschiedete Vorstandsvorsitzende Esther Kraus den Oberbürgermeister. „Und behalten Sie uns in guter Erinnerung!“ Er lachte: „Ich habe bisher nur Gutes von Ihnen gehört. Falls das mal anders sein sollte, melde ich es Ihnen.“ zg/ek