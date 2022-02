Hockenheims Oberbürgermeister wettet mit den Fasnachtern

Hockenheim. Unter erfreulicheren, das heißt Corona- und kriegsfreien Umständen wäre Christoph Kühnle an diesem Samstag auf den Straßen Hockenheim unterwegs – hoch auf dem Wagen und in der Uniform des Zugmarschalls des Hockenheimer Fasnachtszugs. Daraus wird zum zweiten Mal in Folge nichts. Doch unter gewissen Voraussetzungen kommt Kühnle doch noch zu seiner luftigen Tour durch die Stadt.

Denn er ist mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler eine Wette eingegangen, bei deren Gewinn er in den Genuss einer Rundfahrt im Lastenfahrrad „Hogge-Pack“ mit dem OB als Chauffeur kommt. Dieser hat sich zu der Behauptung hinreißen lassen, dass Kühnle es mit der vereinten Kraft der Karnevalisten in der Stadt nicht schaffen wird, bis zum kommenden Dienstag, 11:11 Uhr, dem letzten Tag der närrischen Kampagne, die Summe von 2022 Euro zusammenzutragen, die die Fasnachter für den Skatepark spenden.

Kühnle nahm die Wette natürlich an, am Freitag wurde sie vorm Rathaus, dort, wo bei Fasnachtszug üblicherweise die Ehrentribüne steht, besiegelt. Unterstützung erhält der HCGler vom CC Blau Weiß, vertreten durch Dirk Steinmann. Und von allen, die den OB strampeln sehen wollen. Sie können mitspenden unter dem Betreff OB-Wette aufs Konto der Parkanlagen GmbH Hockenheim bei der Sparkasse Heidelberg, IBAN DE60 6725 0020 0006 2096 45.