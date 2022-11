Hockenheims Rathaus wird neu eingedeckt – aus diesem Grund

Hockenheim. Wer dieser Tage das Hockenheimer Rathaus betrachtet, dem fällt auf, dass daran ein Baugerüst angebracht ist und ein Kran davorsteht. Doch was hat es damit auf sich und welche Arbeiten werden am Sitz der Verwaltung getätigt?

Wie die Stadt auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt, war das Dach des Altbaubereiches schon mehrfach undicht. Ein Problem, dass nun behoben wird. So hätten sich auch bereits vergangenen Winter durch Sturmböen Ziegel gelöst. „Das Dach wird nun neu eingedeckt“, lässt die Stadt verlauten.

Die Notwendigkeit dieser Maßnahme ist leicht erklärt: „Die Gefahr, dass sich Teile vom alten Dach lösen und unkontrolliert zu Boden fallen und dabei etwas beschädigen oder jemanden verletzen, ist einfach zu groß“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Gleichzeitig werden Grundlagen geschaffen, um das Dach zusätzlich zu dämmen. „Der Kran wird benötigt, um die Ziegel auf das Dach zu befördern. Das Gerüst wird voraussichtlich, so das Wetter mitspielt, bis Dezember stehenbleiben“, so die Einschätzung der Stadt zum zeitlichen Ablauf.

Da der Altbau des Rathauses unter Denkmalschutz steht, seien die Arbeiten eng mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt. Die Dachdecker- und Gerüstbauarbeiten umfassen ein Budget von ungefähr 204 000 Euro, heißt es abschließend.