Globus hebt die Tierschutzstandards für Masthühner weiter an und tritt der europäischen Masthuhn-Initiative der Albert-Schweitzer-Stiftung bei. Das teilt das Unternehmen mit.

AdUnit urban-intext1

Globus garantiert damit bis 2026 für alle Eigenmarkenprodukte unter anderem die Umsetzung einer geringeren Besatzdichte, verbesserter Haltungsbedingungen und Ausstattung der Ställe sowie die Verwendung von langsam wachsenden Rassen, die erhöhte Tierschutzkriterien erfüllen. „Wir begreifen die Erhöhung der Tierschutzstandards als Teil unserer Verantwortung für Mensch, Natur und Unternehmen und möchten bei unseren Eigenmarken mit positivem Beispiel im Handel vorangehen“, so Jochen Baab, Sprecher der Geschäftsführung Globus SB-Warenhaus.

Nachhaltige Aufzucht

Bereits seit vielen Jahren setzt sich Globus für artgerechte Haltungs- und Aufzuchtformen bei Geflügel ein und bietet ein breites Sortiment an Geflügelfleisch und -produkten aus nachhaltiger Aufzucht und Haltung an, etwa das französische Label „Rouge“, Maishähnchen von „Kikok“ oder das Bio-Geflügelfleisch von „haehnlein“, so die Mitteilung. Hähnchenprodukte der Globus-Eigenmarke „Globus“ tragen das blaue Tierschutzlabel „Für mehr Tierschutz“ des Deutschen Tierschutzbundes.

Als einer der ersten Händler hatte Globus zudem Eier aus Käfighaltung aus dem Sortiment genommen. Mit dem Beitritt zur Masthuhn-Initiative möchte das Unternehmen erneut ein Zeichen mit Signalwirkung setzen, so die Pressemitteilung abschließend. zg

AdUnit urban-intext2