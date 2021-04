Hoffentlich auch bald weit weg

Eins ist beruhigend: Bei der Katastrophe, an die wir am Montag anlässlich ihres 35. Jahrestags erinnert wurden, sind wir definitiv mit einem blauen Auge davongekommen. Der Unfall, der am 26. April 1986 den Reaktor-Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl in Stücke riss, zeigte jedoch schon damals, wie global die moderne Menschheit miteinander vernetzt ist – auch im Unglück.

In den ersten Wochen der Corona-Pandemie habe ich mich oft an die Zeit nach der radioaktiven Verseuchung erinnert gefühlt. An die Verunsicherung, die allenthalben herrschte, welche Folgen das Ereignis in der Ukraine für die Menschen in unserer Region haben würde. Insbesondere die radioaktive Belastung von Lebensmitteln war ein viel diskutiertes Thema. Es gibt Parallelen, aber auch gravierende Unterschiede.

Zuhausebleiben galt und gilt in beiden Fällen als probates Mittel, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden. Damals ging es darum, sich keiner Strahlung auszusetzen, heute halten wir das Coronavirus von uns fern, indem wir uns nicht unter unsere Mitmenschen mischen.

Großer Unterschied: Damals war das unsichtbare Böse immer und überall – draußen. Völlig unabhängig davon, ob man mutterseelenallein um Mitternacht einen Spaziergang machte (damals war von Ausgangssperre nicht die Rede) oder sich zur Mittagszeit in einer Menschenmenge aufhielt – die Strahlung blieb.

Wenn ich Corona etwas Positives abgewinnen sollte, ist das die Kalkulierbarkeit des Risikos: Das Virus ist abhängig von Wirten, also Menschen. Sind keine in meiner Nähe, kann ich mich frei von jedem Ansteckungsrisiko fühlen. Das Netteste, das mir zu Tschernobyl in den Sinn käme, ist die Tatsache, dass wir von ähnlich Schlimmem seither verschont geblieben sind – wäre schön, wenn das dereinst auch über Corona gesagt werden könnte.