Hohe Summe bei Spendenaktion „Brot für die Welt“

Hockenheim. Die Spendenaktion „Brot für die Welt“ der evangelischen Kirchengemeinde Hockenheim hat ein Ergebnis von 18 422 Euro erzielt. Das sind gut 4600 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Zur Steigerung trugen unter anderem die Kollekten in den wieder möglichen Heiligabendgottesdiensten mit gut 3000 Euro bei und der Erlös des Glühwein- und Waffelverkaufs auf dem Hockenheimer Advent mit 1500 Euro. Auch die Gesamtsumme der Einzelspenden habe sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht, teilt das Pfarramt in einer Pressemeldung mit.

Die Spendengelder ermöglichen den ökologischen Wandel in Ecuador. Statt allein auf die dortige Blumenindustrie mit einem hohen Vebrauch an Pestiziden zu setzen, soll es nun Frauen ermöglicht werden, Gemüse für den Eigenbedarf und Verkauf anzubauen. Mit den gesammelten Geldern können 1450 Frauen in 58 Workshops für dieses Vorhaben geschult werden.