Hollywood-Melodien: Neujahrskonzert in Hockenheim mit AGV Belcanto

Hockenheim. Für die Sängerinnen und Sänger des AGV Belcanto Hockenheim beginnt eine besondere Adventszeit: Die Proben des Chors laufen auf Hochtouren. Kein Wunder, will der AGV doch am 21. und 22. Januar 2023 für seine Gäste in der Hockenheimer Stadthalle ein fulminantes Neujahrskonzert auf die Beine stellen. „Wir laden das Publikum ein, mit uns auf eine Reise durch die Filmgeschichte zu gehen“, sagt der musikalische Leiter Özer Dogan.

„Das wird ein funkelnder Galaabend werden und ich kann Ihnen versprechen: Sie werden sich an zahlreiche Kinobesuche zurückerinnern und mitsingen wollen. Sie werden begeistert sein.“ Mehr will er noch nicht verraten. Nur so viel: Hollywood-Soundtracks aus den 1980ern kommen genauso auf die Bühne wie Blockbuster aus den vergangenen Jahren. Solistinnen und Solisten aus den eigenen Reihen sowie eine Band werden den Chor dabei unterstützen.

Die nächsten Wochen nutzen die Sängerinnen und Sänger und sorgen mit Dogan für den letzten musikalischen Feinschliff. Gleiches gilt für die begleitenden Choreografien, die Schriftführerin Jessica Wooley entworfen und in zahlreichen Sonderproben mit den Darstellerinnen und Darstellern einstudiert hat.

Der AGV Belcanto lädt zum doppelten Neujahrskonzert der Stadt 2023 in die Stadthalle ein: am Samstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde früher. Karten sind für 20 Euro bei den Sängerinnen und Sängern des AGV sowie an den Vorverkaufsstellen Buchhandlung Gansler (Rathausstraße 2) und Tabakstore (Hubäckerring 20) erhältlich. Der ermäßigte Eintrittspreis beträgt 10 Euro. zg/sld